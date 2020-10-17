O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Fatih İçöz'den yakınları 5 gündür haber alamıyor.



Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Fatih İçöz, 5 gün önce kurulan semt pazarında bir tezgahta çalıştı. O gün pazardan ayrılan Fatih İçöz sırra kadem bastı. 5 gündür her yerde aranan İçöz, için yakınları sosyal medyadan paylaşımlar yaparak bulmaya çalışıyor. Kayıp olan İçöz'ü gören yada yerini bilenlerin 155 polis imdat hattını aramaları ya da 0546 874 95 82 numaralı telefona bilgi vermeleri istendi.



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