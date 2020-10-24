Aydın'da 12 yaşında Korona virüs tedavisi gören hasta iyileşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Korona virüs (Covid19) ve Multisistemik İnflamatuvar Sendrom tedavisi gören hasta sağlığına kavuştu.



Kalp kası iltihaplanması tespit edilen ve hastaneye gelmeden önce 2 kez negatif saptanan hastanın, ADÜ'de alınan üçüncü SARS CoV2 PCR testi pozitif bulundu ve hastaya çocuklarda yeni tanımlanmış, oldukça ölümcül seyredebilen Multisistemik İnflamatuvar Sendrom (MISC) tanısı konularak tedavi altına alındı. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Doç. Dr. Soner Sertan Kara, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Fazlı Çelik ve Çocuk Yoğun Bakım Dr. Öğretim Üyesi Elif Çelik hastanın tedavi sürecini yakından takip etti. Çocuk hasta, yaklaşık iki hafta süren Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde başlayan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde devam eden tedavi sürecinin ardından sağlıklı bir şekilde evine taburcu edildi.

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