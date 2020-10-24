“Hayat Kime Güzel” Pınarbaşı’nı doldurdu

Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Pınarbaşı Mesire Alanı’nda sahnelenen “Hayat Kime Güzel” adlı tiyatro oyunu, Efeler halkının beğenisine sunuldu. Deniz Oral, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Tuba Erdem ve Burçak Kabadayı’nın sergiledikleri komedi performansı keyifle izlendi. Soğuk havaya rağmen Efeler’li sanatseverler izleyici koltuklarını tamamen doldurdu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede yaşayan vatandaşları sanat etkinlikleri ile buluşturmayı sürdürüyor. Salgın nedeniyle faaliyetlerini ertelemek veya iptal etmek zorunda kalan tiyatroların maddi ve manevi zorluk yaşadığı dönemde sanat sektörüne destek verilmesi, Efeler halkının kültür ve sanat faaliyetlerinden uzaklaşmaması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Atay’ın eşi Güneş Atay ile birlikte izlediği oyunu, Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay ve Efeler Belediyesi meclis üyeleri de seyretti.

Tekin Duman’ın Çınar Şahin ile birlikte kaleme aldığı “Hayat Kime Güzel”, rol aldıkları oyunlar, sinema filmleri ve dizilerle izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilen Deniz Oral, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Tuba Erdem ve Burçak Kabadayı gibi ünlü tiyatrocular tarafından sahnelendi. Oyunda hayatın kime göre, hangi şartlarda ve hangi tavırlarla güzel olabileceği sorularına mizahi bir dille cevap arandı. Pınarbaşı Mesire Alanı’nda ücretsiz sahnelenen 2 perdelik komedi oyunu, Efeler halkına eğlenceli anlar yaşattı.

Oyun sonunda Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay oyunculara çiçek takdim etti. Pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok zor günler geçirildiğini hatırlatan Başkan Atay, oyuncuların sergilediği performansın soğuk havayı unutturduğuna dikkat çekti. Atay “Çok güzel bir oyun seyrettik, içimizi ısıttılar. Beni çok alkışlattılar çok teşekkür ederim. Ama alkışı gerçekten hak eden onlar. Hayatımızı renklendirdiler, güzelleştirdiler, kendilerine çok teşekkür ederiz. Yaşamlarında her zaman böyle mutlu ve neşeli olmalarını diliyorum” diye konuştu.

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