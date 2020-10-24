Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT: 3-1

AYDIN, (DHA) -
SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Pınar Elma (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xxx), Grothues (xxx), Janset Cemre (xxx), Meryem (xxx), Anthi (xxx), Adams (xxx), Pınar (xxx), Hande (xx), Pelin (xx), Ezgi (xx)
PTT: Bahar (xx), Dimitrova (xx), Ceyda (xx), Su (xx), Cansu (xx), Merve (xx), Simay (xx)
SETLER: 19-25, 25-18, 25-23, 25-20
SÜRE: 116 dakika (27, 25, 34, 30)
Misli.com Sultanlar Ligi´nin 11´inci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde PTT´yi 3-1 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanan müsabakanın setleri 19-25, 25-18, 25-23 ve 25-20´lik skorlarla sona erdi. Aydın ekibi bu sonuçla 3 maçlık galibiyet özlemini dindirdi.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2020-10-24 17:17:26
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