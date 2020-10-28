Kuşadası’nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Cumhuriyet’in Bayramı’nın 97’nci yılı tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kitlesel etkinliklerin yer almadığı kutlamalar Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi çelenk töreni ile başladı.

Törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleşen tören, Kaymakam Sadettin Yücel ile Belediye Başkanı Ömer Günel’in Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 97’nci yıl dönümü etkinlikleri, 29 Ekim günü sabah saat 10.00’da Kuşadası Kaymakamlığı’nda gerçekleşecek protokol bayramlaşması ile devam edecek. Saat 17.30’da ise Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayacak ve sadece araçların yer alacağı bir kortej oluşturulacak. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ayrıca Kuşadası Belediye Bandosu kentin farklı noktalarında mini konserler verecek.

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