Didim’de 250 litre etil alkol ele geçirildi

Aydının Didim ilçesinde bir işyerine baskın yapan emniyet güçleri 250 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili işyeri sahibine işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet müdürlüğü KOM grup amirliği ekipleri, ilçedeki bir işyerinde etil alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda A.Ü. isimli şahıs işyerinden satın aldığı 10 litre Etil alkolle yakalandı. Şahsın ifadesi alınarak serbest bırakılırken, olayın devamında ise işyerinde yapılan aramalarda; 50 adet 5 litrelik olmak üzere toplamda 250 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak T.O. adlı şahsa 5607 SKM’den işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.