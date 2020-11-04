Didim Belediyesi personeli sağlık kontrolünden geçti

Ülkemiz ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs’e karşı Didim Belediyesi ilçede önlemler almaya devam ediyor.

Alınan önlemler kapsamında Belediye Personeli sağlık kontrolünden geçirildi. Didim Belediye bahçesinde kurulan mobil sağlık aracı ile yaklaşık 700’ün üzerinde personel kış mevsimi öncesi sağlık taramasından geçirildi. Didim Belediyesi tarafından iki yılda bir düzenli olarak yapılan tarama kapsamında ortaya çıkan sonuçlar Korona virüs konusunda fikirler verecek ve tansiyon, şeker hastalığı ve kan değeri düşük olan personeller hakkındaki bilgileri ortaya çıkarak.

Didim Belediyesi bahçesine kurulan, mobil sağlık tarama aracında, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener sağlık taramasından geçerek Belediye personeline öncü oldu. İlk taramayı gerçekleştiren sırasıyla röntgen çektiren, Ekg ve kan değerlerini ölçtüren Başkan Atabay, “Ülkemiz ve tüm dünyada yaygın olan ve gittikçe canlar almaya devam Korona virüse önlem olması amacıyla, rutin sağlık taraması gerçekleştirdik. Personelimizin sağlığı bizim için çok önemli” dedi.

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