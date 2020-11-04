JASAT araç izlerini 7 saat takip etti, hayvan hırsızlarını yakaladı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 2 ineği çalan hırsızlar, jandarmanın ısrarlı takibi sonucu yakalandı.

Haydarlı Mahallesi’nde bir vatandaşın 2 ineğini çalan hayvan hırsızları, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) çalışmaları kapsamında 7 saat sonrasında yakalandı. Edinilen bilgiye göre, toplamda 30 bin TL değerindeki 2 büyükbaş hayvanın çalınması sonrasında durumu Jandarma ekiplerine bildiren vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine JASAT ekipleri sevk edildi. JASAT ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışma sonrasında hayvanın ve aracın izlerini takip etti. 7 saat süren takip sonucunda olayı gerçekleştiren şüpheli A.Ö., T.B., Ö.B., ve B.T. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, çalınan inekler ise sahibine teslim edildi.



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