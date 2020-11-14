Kuşadası’nda tüm cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren halk sağlığını korumak amacıyla gerekli tüm tedbirleri alan Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Koronavirüs ile mücadele tedbirlerini elden bırakmayan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, dezenfeksiyon çalışmalarını sahil şeridinin ardından ara mahalle ve sokaklarda yoğunlaştırdı. Tüm sahil şeridini 80 derecelik köpüklü su ile yıkayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Cumhuriyet ve Türkmen mahallelerini köşe bucak temizledi. Detaylı temizlik işleminin ardından tüm cadde ve sokaklar yıkanarak vatandaşların temas etme ihtimali bulunan yüzeyler özel solüsyonlarla hijyenik hale getirildi. Öte yandan tüm yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi süreci sonlanana kadar tedbiri elden bırakmayacaklarını belirterek “Kuşadası Belediyesi olarak halk sağlığını korumak amacıyla 8 aydır büyük bir titizlik içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de devam edecek. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapacağız. Kuşadası Belediyesi olarak biz nasıl ki kamusal alanların temizliğine ve hijyenine büyük bir önem veriyorsak, hemşehrilerimizin de kişisel temizlik ve hijyenlerine aynı derecede önem vereceklerine inanıyoruz. Bu süreci ancak bilinçli ve duyarlı davranarak atlatabiliriz” dedi.

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