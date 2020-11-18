Reenjekte vanasının arızası onarıldı, sorun çözüldü

Aydın’ın Efeler ilçesi Emirdoğan ve Pınardere Mahalleleri yakınlarında bulunan bir jeotermal santralinde arıza yapan reenjeksiyon borusunun vanaları çevre sakinlerini endişelendirdi. Emirdoğan Çayına akan sıcak suyu gördenler durumu yetkililere haberdar etti. Kısa sürede firma yetkilileri tarafından yapılan çalışmaların ardından arıza giderilerek alana sıcak su akışı durduruldu.

Aydın'da bulunan jeotermal tesislerin en önemli denetleyicileri halk oldu. Özellikle reenjekte konusunda oldukça hassas olan vatandaşlar, reenjekte edilmesi gereken jeotermal suyun dışarı akıtılmasına kesinlikle müsaade etmiyor. Vatandaşların bu duyarlılıklarının kendilerini de mutlu ettiğini belirten Jeotermal Enerji Yatırımcıları Derneği (JESDER) yetkilileri "JESDER olarak çevre dostu bir enerjiden yanayız. Gerek ülke ekonomisine gerekse enerjideki dışa bağımlılığın önüne geçmek için çalışmalarımız çevreye olan hassas bir şekilde devam ediyor" diyerek sabah saatlerinde yaşanan arızadan dolayı oluşan olumsuzluğun hemen giderildiğini belirttiler.

Sorunun vana sisteminde meydana gelen bir arızadan kaynaklandığını belirten JESDER yetkilileri, vatandaşların gördükleri sorun ve sıkıntıları 08502411938 nolu görüş, öneri ve ihbar hattına bildirmelerini istediler.

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