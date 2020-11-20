Kuşadası’nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

İHA

Kuşadası’nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Türkmen Mahallesi Hasan Reis Bulvarı üzerinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 BV 990 plakalı motosiklet sürücüsü Esra Sönmez (32), motosikletiyle seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşaktaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sönmez, metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından darbe alan genç kadın ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kafatasında kırıklar oluştuğu öğrenilen Sönmez, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Benzin istasyonunun yanındaki restoranda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Benzin istasyonunun yanındaki restoranda çıkan yangın ...
Siroz teşhisi konulan 10 aylık bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Siroz teşhisi konulan 10 aylık bebek hayatını ...
Nazilli Belediye Mezbahası'nda 'koronavirüs' karantinası
YEREL HABERLER Nazilli Belediye Mezbahası'nda 'koronavirüs' ...
NTO, Türkiye Ekonomi Şurası’na katıldı
YEREL HABERLER NTO, Türkiye Ekonomi Şurası’na katıldı
Söke'nin Afet İlk Müdahale Ekibi'ne AFAD'tan eğitim
YEREL HABERLER Söke'nin Afet İlk Müdahale Ekibi'ne AFAD'tan eğitim
Nazilli Belediyespor - Çengelköy Futbol Yatırımları: 2-0
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Çengelköy Futbol Yatırımları: ...
Koronadan hayatını kaybeden hastane personeli, iş arkadaşları tarafından anıldı
YEREL HABERLER Koronadan hayatını kaybeden hastane personeli, iş ...
Başkan Çerçioğlu, “Maskeyi takın, rahat nefes alın”
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, “Maskeyi takın, rahat nefes alın”
Nazilli Belediyespor - Çengelköy (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Çengelköy (FOTOĞRAFLAR)
Büyükşehir Belediyesi’nin 10 Kasım Şiir Yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nin 10 Kasım Şiir Yarışması ...
Hastane personeli Korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Hastane personeli Korona virüs nedeniyle yaşamını ...
Nazilli’de Kovid-19 denetimleri arttırıldı
YEREL HABERLER Nazilli’de Kovid-19 denetimleri arttırıldı
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kovid-19 birimleri hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Kovid-19 birimleri hakkında ...
Başkan Atay’dan “Mavi Işık” projesi
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan “Mavi Işık” projesi
Aydın İŞKUR’dan, EKPSS hatırlatması
YEREL HABERLER Aydın İŞKUR’dan, EKPSS hatırlatması
Önce çaldı, sonra geri getirdi
YEREL HABERLER Önce çaldı, sonra geri getirdi
Emekli maaşlarını çektiler, dönüş yolunda kaza yaptılar
YEREL HABERLER Emekli maaşlarını çektiler, dönüş yolunda kaza ...
Havalar kurak gidince mantar fiyatları yüzde 100 zamlandı Durumdan toplayıcılar da tüketiciler de memnun değil
YEREL HABERLER Havalar kurak gidince mantar fiyatları yüzde 100 ...
ADÜ’de doğup büyüyen Buse bebek, 4 yıl sonunda evine kavuştu
YEREL HABERLER ADÜ’de doğup büyüyen Buse bebek, 4 yıl sonunda evine ...
ASKİ altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER ASKİ altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
Aydınlı kahveciler devlet desteği bekliyor
YEREL HABERLER Aydınlı kahveciler devlet desteği bekliyor
ATB Başkanları, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na online katıldı
YEREL HABERLER ATB Başkanları, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na online ...
Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ökdem'den Aydın Veteriner Hekimleri Odası'na ziyaret
YEREL HABERLER Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ökdem'den Aydın ...
Kuşadası’nın turistik çarşıları yenileniyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nın turistik çarşıları yenileniyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X