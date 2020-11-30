ADÜ öğrencisi film festivalinden iki ödülle döndü

Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Öğrencisi Bayram Küçük’ün yönetmenliği yaptığı “Başka Vatanımız Yok” isimli belgesel, 1821 Kasım 2020 tarihinde Macaristan’da düzenlenen 23. Budapeşte Faludi Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Uluslararası Belgesel Film” ve “En İyi Öğrenci Filmi” ödüllerini kazandı.

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Halim Esen’in danışmanlığında Ege Bölgesi’nde tarım işçisi olarak Afrika’dan getirilen AfroTürkler’in sosyal yaşamını konu alan filmin yönetmeni Bayram Küçük, Afrika’dan Aydın’a Afro Türklerin hikayesini anlattığını söyledi.

Küçük, “Afro Türkler, ağırlıklı olarak Ege bölgesinin verimli topraklarında tarım işçisi olarak çalıştırılmış ve bu bölgenin kırsal kesimlerine yerleştirilmişlerdir. Afro Türklere, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiştir. Kendilerini; Arap, Siyah Türkler veya Afro Türkler olarak tanımlamaktadırlar. Günümüzde sayıları 5 ila 10 bin arasında olduğu tahmin edilen Afro Türklerin ten renkleri dışında hiçbir şey Afrika’dan kalmamıştır. Belgesel, Afro Türklerin yaşantıları, sosyal olarak çektikleri zorlukları ele almaktadır. Toplumun onlara bakışı, günlük yaşantıları ve anılarını anlatmaktadır” dedi.

Filmin yönetmeni Bayram Küçük daha önce de “Gassal (Ölü Yıkayıcıları)” ve “Son Yolculuğa Hazırlık” filmleri ile de ABD’de düzenlenen yarışmada ödül almıştı.

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