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Düğün hazırlığı yaparken lösemi teşhisi koyulan Zeynep, yaşama tutunamadı

DHA

Düğün hazırlığı yaparken lösemi teşhisi koyulan Zeynep, yaşama tutunamadı


Murat GÜRKAN / BOZDOĞAN, (Aydın), (DHA)AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde, düğün hazırlıkları yaptığı sırada grip şikayetiyle gittiği Nazilli Devlet Hastanesi'nde lösemi teşhisi konulup, tedavisine başlanan Zeynep Kemik (17), 56 gün sonra yaşamını yitirdi. Genç kız, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Bozdoğan'daki lokantada garsonluk yapan Veysel Yaman (23) ile nişanlanan ve düğün hazırlıkları yaptığı sırada geçen 7 Ekim'de grip şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne giden Zeynep Kemik'e, lösemi teşhisi kondu. Kemik, sevk edildiği Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Servisi'nde tedaviye alındı. Zeynep Kemik, tedavisi sürerken beyin kanaması geçirdi. `Zeynep için gerekirse canımı bile veririm´ diyen nişanlısı Veysel Yaman, iki günde bir trombosit ihtiyacı olan nişanlısı için sosyal medya üzerinden kan bağışı kampanyası başlatarak, el ilanı bastırıp, ilçe merkezi ve tüm mahallelerinde dağıttı. Tedavi sürecinde nişanlısının bir an bile olsun yanından ayrılmayan Veysel Yaman, Zeynep için kan vermek isteyen gönüllüleri aracıyla Bozdoğan'dan Aydın'a taşıdı.
'KÖTÜ HABER GELDİ'
Sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye giden Zeynep'ten dün kötü haber geldi. Sabah saatlerinde durumu ağırlaşan Kemik, doktorların müdahalesine rağmen saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Genç kızın cenazesi, bugün Bozdoğan ilçesine bağlı kırsal Seki Mahallesi´ndeki mezarlıkta gözyaşları içinde toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Bozdoğan Murat GÜRKAN
2020-12-03 17:42:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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