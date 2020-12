Korona virüs dağ çileğine olan ilgiyi arttırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, C vitamini açısından oldukça zengin olan dağ çileğine olan ilgiyi arttırdı. Dağ çilekleri pazarın gözde meyvesi haline geldi.



Aroması, tadı ve kokusu ile büyük beğeni toplayan, yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde yetişen dağ çileği lezzetiyle kendine hayran bırakıyor. Kırsal kesimde oturan vatandaşlar tarafından toplanarak pazarlarda satışı yapılan dağ çileği gelir kapısı haline geldi. Reçeli de yapılan dağ çileğinin faydaları ise oldukça fazla. Özellikle C vitamini açısından oldukça zengin olduğu bilinen dağ çileği, Korona virüsün etkisini arttırdığı şu günlerde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi’nden topladıkları dağ çileklerini pazara satmak için getiren Kamil Canal'ın tezgahındaki dağ çilekleri kısa sürede tükeniyor. Dağ çileğinin faydalı olduğunu belirten Canal, "Dağ çilekleri kırsal kesimlerde ve yüksek dağlık alanlarda daha çok bulunuyor. Toplaması da zahmetli. Eşimle beraber mahallemizden topladığımız dağ çileklerini satıyoruz. Sabah saatlerinde tezgahımızı açar açmaz kısa zamanda hemen bitiyor. Çoğu zamanda sipariş verenler oluyor. Dağ çileklerini tanesi 300350 gram gelen bu kutuların tanesini 5 TL'den kilosunu da 20 liradan satıyoruz" dedi.



Pazarda tezgahlarda ender bulunan dağ çileğinin faydalarının saymakla bitiremeyen Canal, "Korona virüs enfeksiyonu sırasında vücutta C vitamini ihtiyacı artıyor. C vitamini açısından oldukça zengin olan dağ çileği, sivilcelere de iyi geliyor. Sinirleri kuvvetlendirip, bağırsak kurtlarını döker ve ateş düşürür. Diş ve diş eti hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Kırmızı renge sahip olan tüm meyvelerde olduğu gibi antioksidan özelliği vardır. Hücrelerin yapısını hem korur hem de güçlendirir. İdrar söktürücüdür. Romatizma, enfeksiyon, kemik hastalıklarının yanı sıra kanserin de oluşumunu önler. Karaciğer ve akciğeri temizlemede güçlüdür. Özellikle de akciğerlerde sigaranın oluşturduğu deformeyi ortadan kaldırır" diye konuşarak herkese dağ çileği tüketmeleri konusunda çağrıda bulundu.



