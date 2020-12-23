Otomobil sulama kanalına uçtu, sürücüsü kayıplara karıştı



Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Bölgeye sevk edilen ekipler sürücü Tahir Yavuz için aramakurtarma çalışması başlatırken, Yavuz'un ağabeyi polis ekiplerini arayarak, kardeşinin kendisini aradığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Bunun üzerine çalışmalara son verildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında hayvanpazarı civarında bulunan sulama kanalında meydana geldi. Tahir Yavuz yönetimindeki 48 ADJ 811 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede aramakurtarma çalışması başlatan ekipler, Yavuz'u otomobil içerisinde ve çevresinde bulamadı.

AĞABEYİNİ ARAMIŞ

Çevrede geniş çaplı incelemeler yapan ekipler, Yavuz'un ağabeyinin polisi arayarak, kardeşinin kaza yaptığını ve durumunun iyi olduğunu aktarması üzerine çalışmalar durduruldu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Merkez Cemal YILDIRIM

2020-12-23 02:01:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.