Büyükşehir, sakız koyunu dağıtımına devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, sakız koyunu dağıtımına devam ediyor

İHA

Büyükşehir, sakız koyunu dağıtımına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıl önce başlanan "Aile Tipi Koyunculuk Projesi" her geçen gün büyüyor.
Kadınlar öncelikli olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 2 dişi 1 erkek sakız koyunu hibesi devam ediyor.
Sakız koyunlarının dağıtımlarına katılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, "Geçen yıllarda Koçarlı'da pilot proje olarak başladığımız sakız koyunu hibesini bu yıl Aydın geneline yaydık. Aydın genelinde başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Koçarlı Yeniköy'deki üretim çiftliğinde yetiştirilen sakız koyunlarının dağıtımı sürdürülüyor. Geçen 5 yıllık süreçte verimi yüksek binlerce sakız koyunu Aydınlıların koyunculuğa başlaması için Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilirken, alınan sonuçlar da yüz güldürüyor. Aydın'da geçen yıllarla birlikte koyun sayısı hızla artarken, hibeden yararlanan vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun. Diğer taraftan hibeden yararlanmak için başvuran ve çoklu doğum oranı oldukça yüksek olan sakız koyunlarını alan vatandaşların büyük çoğunluğu kadın.
Başkanvekili Altıntaş: “Özlem Başkan'ın projesi dertlere derman oluyor”
Başkanvekili Altıntaş, vatandaşların koyunculuğu bir iş haline getirmeleri için hibe edilen koyunları 4 yıl boyunca ellerinde tutmalarını şart koştuklarını hatırlatırken "Sakız ırkının en önemli özelliği çoklu doğum oranının çok yüksek olması. Dağıttığımız koyunlardan bir seferde 6 yavru alan vatandaşlarımız da var. Elde edilen kuzuları vatandaşlarımız istedikleri gibi değerlendirebiliyor. Çoğu vatandaşımız koçlarını evlerinin ihtiyaçları için satarken dişileri de sürüyü büyütmek için tutuyor. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun bu projesi de böylelikle vatandaşlarımızın dertlerine derman oluyor" şeklinde konuştu.
Diğer taraftan önümüzdeki günlerde de üreticilere sakız koçu desteklemesinde bulunulması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim’de sahte içki ve kaçak cep telefonu operasyonu
YEREL HABERLER Didim’de sahte içki ve kaçak cep telefonu operasyonu
Azılı suçlu Didim’de yakalandı
YEREL HABERLER Azılı suçlu Didim’de yakalandı
Bu apartmandaki evlere misafir kabul edilmiyor
YEREL HABERLER Bu apartmandaki evlere misafir kabul edilmiyor
Menderes Nehri alarm vermeye başladı Geçen yıllarda taşan Menderes Nehri, bu yıl kurumaya yüz tuttu
YEREL HABERLER Menderes Nehri alarm vermeye başladı Geçen yıllarda ...
AK Parti Efeler İlçe Kadın Kollarından anlamlı bağış
YEREL HABERLER AK Parti Efeler İlçe Kadın Kollarından anlamlı bağış
Aydınlı mimarlardan milletvekillerine mektup
YEREL HABERLER Aydınlı mimarlardan milletvekillerine mektup
Bozdoğan, yeni hizmet binalarına kavuşuyor
YEREL HABERLER Bozdoğan, yeni hizmet binalarına kavuşuyor
'Covid-19 Pandemisi’nde Paramediğin Rolü' konulu panellerin ilk oturumu gerçekleşti
YEREL HABERLER 'Covid-19 Pandemisi’nde Paramediğin Rolü' konulu ...
Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı Otomobil sulama kanalına uçtu
YEREL HABERLER Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü kayıplara ...
Otomobil sulama kanalına uçtu, sürücüsü kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Otomobil sulama kanalına uçtu, sürücüsü kayıplara ...
Söke'de metruk evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Söke'de metruk evde yangın çıktı
Acil vakaya geldiler, pasta ile karşılaştılar
YEREL HABERLER Acil vakaya geldiler, pasta ile karşılaştılar
Trenin sürüklediği otomobilin içerisinden burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Trenin sürüklediği otomobilin içerisinden burnu bile ...
İlçe Kaymakamları, Söke Kaymakamı Zeybek ile görüştü
YEREL HABERLER İlçe Kaymakamları, Söke Kaymakamı Zeybek ile görüştü
Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı:1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı:1 ağır ...
Kirazlı ve Yaylaköy arasındaki taş ocağının genişlemesi mahkeme kararıyla durduruldu
YEREL HABERLER Kirazlı ve Yaylaköy arasındaki taş ocağının ...
Korona, Karacasu’da 1 can daha aldı
YEREL HABERLER Korona, Karacasu’da 1 can daha aldı
Dünya üçüncüsü ADÜ öğrencisi Arslan, Rektör Aldemir ile görüştü
YEREL HABERLER Dünya üçüncüsü ADÜ öğrencisi Arslan, Rektör Aldemir ...
Kuşadası'nda güneşi gören sahile koştu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda güneşi gören sahile koştu
Yunanistan’ın denizin ortasında bıraktığı 26 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan’ın denizin ortasında bıraktığı 26 göçmen ...
Görme engelli Orhan Can'a Çerçioğlu'ndan tablet hediyesi
YEREL HABERLER Görme engelli Orhan Can'a Çerçioğlu'ndan tablet ...
Kuşadası Belediyesi’nden Davutlar’da temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden Davutlar’da temizlik ...
Yormaz Efe’nin kardeşinden duygulandıran paylaşım
YEREL HABERLER Yormaz Efe’nin kardeşinden duygulandıran paylaşım
Kuşadası’nda yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu Polis 545 litre sahte ve kaçak içkiye el koydu, 1 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda yılbaşı öncesi sahte içki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X