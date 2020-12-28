Karacasu'da Korona virüs can almaya devam ediyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 1 kişi daha Korona virüse yenik düştü.

Palamutçuk Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki ve kronik rahatsızlığı bulunan bir kişi Korona virüs dolayısıyla hayata veda etti. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı dileyerek ilçedeki son rakamları açıkladı. Korona virüs salgınının ilçede görüldüğü günden bu yana toplam vaka sayısının 440 olduğunu ifade eden Soley, "Aktif vaka sayımız 25 olup, 7 hastamızın da tedavisi hastanede devam etmektedir. Tedavisi hastanede süren 2 vatandaşımız ise entübe durumunda" dedi. Yeni yıla girerken dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Soley, "Kalabalık aile toplantıları, eğlence ve benzeri etkinliklerden bu yıl için uzak duralım. Başta maske, mesafe ve hijyen olmak üzere alınan tedbir ve kurallara uyup kendi sağlığımızın bekçisi ve koruyucusu olalım" diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.