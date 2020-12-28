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Söke Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Karataş, "Yılbaşı alışverişinizi yerel esnaftan yapın"

İHA

Söke Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Karataş, "Yılbaşı alışverişinizi yerel esnaftan yapın"

Söke Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Karataş, yeni yıl alışverişinin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu. Karataş, “Balığı balıkçıdan, eti kasaptan, ekmeği fırından, meyveyi sebzeyi manavdan ve pazardan alın. Büyük marketlerin bizlere ihtiyacı yok ama küçük esnafın ve sanatkarın var” dedi.
Korona virüs (Covid19) salgın sürecinin özellikle küçük esnafın belini büktüğünü ve zor durumda bıraktığını belirten Söke Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Refik Karataş, esnafların adeta ateş çemberi içinde olduğunu söyledi.
Refik Karataş açıklamasında; “Bu korona süreci en çok esnaf ve sanatkarın belini büktü. Bazı üyelerimiz 9 aydır çalışamıyor, işyerleri kapalı. Esnaf ve sanatkarlar olarak korona tedbirlerine saygılıyız, her türlü özveriyi gösteriyoruz ama çok mağdur durumdayız” dedi.
Sökelilerin alışverişlerini çevresindeki esnaf ve sanatkardan yapmasını isteyen Refik Karataş, “Yılbaşı alışverişi bizler için iyi bir fırsat. Eğer siz de her gün yüz yüze geldiğiniz dostlarınızın, mahallenizin, sokağınızın yapı taşı olan esnaf ve sanatkarın canlanmasını, biraz olsun nefes almasını istiyorsanız; özellikle pandemi sürecinde büyük fedakarlıklarda bulunarak işyerini kapatan, ailesinin, kendisinin, yanında çalışanın geçimini riske atan esnaf sanatkarlara destek olalım, alışverişlerimizde küçük işletmeleri tercih edelim. Çünkü onlar içimizden biri” dedi.
Yılbaşı öncesi gıda, giyim, hediyelik eşya alışverişlerinin artığını kaydeden Başkan Karataş, “‘AVM’lerin ve büyük marketlerin çoğunun sahibi yabancı. Buralarda harcadığınız paralar bırakın Söke’yi Türkiye’de bile kalmıyor, hepsi yurt dışına gidiyor. Alışverişlerimizi esnaftan yaparsak, etimizi kasaptan, meyvemizi manavdan, diğer ürünlerimizi de sanatkarlardan ve küçük işletmelerden temin edersek, harcadığımız para da şehrimizde kalır. Sökemizin ticari hayatını katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

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