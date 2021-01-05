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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim MYO 2020 Yılı Performans Değerlendirme toplantısı gerçekleşti

İHA

Didim MYO 2020 Yılı Performans Değerlendirme toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu 2020 Yılı Performans Değerlendirme toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Toplantıya; Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Metin Polat, akademik ve idari personel ile Didim MYO Öğrenci Temsilcisi Süleyman Denizci, Aşçılık Programı Öğrenci Temsilcisi Recep Pişirgen katıldı.
Didim MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Metin Polat açılış konuşmasında, uzaktan eğitim sürecinde özverili çalışmalarından ve desteklerinden dolayı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz başta olmak üzere tüm rektör yardımcılarına ve ADÜZEM Eğitim Portalı Sorumlusu Toros Katılmış’a teşekkür etti.
Toplantıda; uzaktan eğitim ders işleyişi, öğrenci devam durumları, sınav/ödev ve başarı durumları, staj başarı durumu, kariyer günleri ve diğer etkinlikler konularına yer verildi. Öğretim elemanlarının görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantı, 2021 yılının sağlık ve başarı dolu bir yıl olması temennisiyle sona erdi.

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