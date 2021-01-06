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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KUTO Başkanı Akdoğan, finansman anlaşmasını değerlendirdi

İHA

KUTO Başkanı Akdoğan, finansman anlaşmasını değerlendirdi

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında imzalanan finansman anlaşmasını değerlendirerek, satıcı ve alıcı firmalara avantaj sağlayacağını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" imzalandı. Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan anlaşmadan TOBB çatısı altındaki 1,5 milyon işletme yararlanabilecek.
Törende konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank Paraf ticari kredi kartı sayesinde esnafın vadeli mal alım satımı, bankalardan kredi çekmekte ve çek senet gibi işlemlerinde yaşadığı problemlerin sona ereceğini söyledi.

Bu kartın, tedarik zincirinin güven içinde işlemesini sağladığını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Bu kart ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılıyor. Bu sayede çeksenet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malımızı satacağız. Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çeksenedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 1,5 yıla ulaşan esnek vadelendirmeyle yapacak. Yani kısaca, mal almak gerekince bu kartla para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden, malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek. Böylece hem alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak"

"KUTO üyeleri de yararlanacak"
Çevrim içi yapılan törene katılan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Kuşadası Ticaret Odası olarak Kuşadası Halkbank ile imzaladığımız protokol kapsamında üyelerimizin yararlanacağı finansman anlaşması ile satıcı ve alıcı firmalara avantajların yanı sıra, tahsilat güvencesi ve ödeme esnekliği sağlanacak” dedi. Daha önce de TOBB öncülüğünde Ziraat Bankası ile benzer bir protokole imza atıldığını hatırlatan Akdoğan, pandemi döneminde finansman sıkıntısı çeken üyelerimiz, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde, hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecek" dedi.

Güvenli tedarik zinciri finansmanı anlaşması ile satıcı ve alıcı firmalar için sağlanan avantajlar şu şekilde gerçekleşecek; “ Satıcı firmalar, peşin, taksitli veya vadeli mal ve hizmet satışı ve müşterilerin nakit döngülerine göre 4 farklı modelde çoklu vadede POS ile satış yapma imkanı elde edecek. Para transferi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile tahsilatın yapılması sayesinde operasyonel risk ve finansman maliyetleri ortadan kalkacak. Sadece satıcı firma özelinde kullanılabilecek özel Paraf Ticari Kredi Kartı limiti ile satıcı firmaların tahsilatları güvence altına alınacak. Gerektiğinde kapalı devre çalışan, sadece üye iş yerinde geçerli limit tanımı ile müşteri sadakati sağlanacak. POS satışlarından oluşan tutarların teminat olarak kabul edilmesiyle daha uygun maliyetli kredi imkanının yanı sıra muhasebe ve kayıt kolaylığı tanınacak. Alıcı firmalar ise finansmana kolay erişim imkanı sağlarken, maliyetsiz, vadeli mal alma fırsatı elde edecek. Mal ve hizmet alımlarında 540 güne varan taksit, vade veya esnek vade imkanının yanı sıra kredi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile kolay ve uygun maliyetli ticaret imkanı sağlanacak ve nakit taşıma riski gibi operasyonel riskler ortadan kalkacak. Alıcılar, mal alım ve ödeme kayıtlarını düzenli olarak takip etme ve muhasebeleştirme kolaylığı elde edecek"

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