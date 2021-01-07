Aydın’ın 9. Coğrafi İşareti Karacasu’nun Balkoop markasına verildi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Ahmet Soley’in girişimleri ile ilçenin 2. Coğrafi İşareti Dikmen Çiçek Balı/Dikmen Kekik Balı markaları ile Balkoop’a verildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na 07 Haziran 2019 yılında başvuruda bulunduklarını ifade eden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, “25 Ocak 2019 tarihinde kurulan S.S. Yeniköy Dikmen Balkoop Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Dikmen Çiçek Balı/ Dikmen Kekik Balı için 10 Haziran 2019 tarihinde marka tescil ve coğrafi işaret tescil belgeleri için başvuruda bulunduk. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 10 Haziran 2019 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 03 Ocak 2020 tarihinde tescil edilmiş, 635 menşei numarası ile 21 Aralık 2020 tarihinde de coğrafi işareti verilmiştir. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

İlçenin ikinci Aydın’ın 9. Coğrafi İşaret Belgesi

Bilindiği gibi dünyaca ünlü Karacasu Pidesi geçtiğimiz ay içerisinde coğrafi işaret ve mahreç hakkı alarak ilçede bir ilk gerçekleştirilmişti. Dikmen Çiçek Balı/ Dikmen Kekik Balı ile de coğrafi işaretini ikiye çıkartan Aydın’ın en uzak ve en küçük ilçeleri arasında yer alan Karacasu’da iki coğrafi işaret başvurusunun daha yapıldığı öğrenildi.



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