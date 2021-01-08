Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne, Aydın Orman İşletme Müdürü olarak atanan Mustafa Koruk yeni görevine başladı.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde görev değişimi yaşandı. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü görevini yürütürken Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevine atanan Yusuf Karartı’nın yerine Bergama Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Koruk atandı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’ın da katılımıyla Mustafa Koruk Aydın Orman İşletme Müdürü olarak 8 Ocak Cuma günü göreve başladı. Bölge Müdürü Yasin Yaprak, İşletme Müdürü Mustafa Koruk’a yeni görevinde başarılar diledi. İşletme Müdür Yardımcıları Oğuz Yıldırım ve Mustafa Uysal’da görev tesliminde hazır bulundu.

Mustafa Koruk 1977 yılında Aydın Kuyucak ilçesinde doğdu. 2000 yılında KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 20012002 yılları arasında askerlik görevini yerine getirdi. 20052008 yılları arasında Adalet Bakanlığı teşkilatında görev yaptı. 20082015 yılları arasında Bergama Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde işletme şefliği görevini yürüttü. 20152016 arası Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve 20162021 arası Bergama Orman İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 8 Ocak 2021 tarihinde Aydın Orman İşletme Müdürü olarak göreve başladı.

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