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'Cennetten Gelen Gizemli Tatlar', anne ve kızının gelir kapısı oldu

DHA

'Cennetten Gelen Gizemli Tatlar', anne ve kızının gelir kapısı oldu


Burhan CEYHAN Murat GÜRKAN / KUYUCAK (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Semra Ünal (44), 6 yıl önce kızının da desteğiyle incirin cipsi üreterek başladığı işinde birçok meyve sebzeyi kurutarak Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiyor. Ünal, üyesi olduğu İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin desteğiyle, ürettiği incir cipsi ve kurutulmuş cennet elmalarını ihraç etmeye hazırlanıyor.Kuyucak'ın kırsal Kurtuluş Mahallesinde çiftçilik yapan evli, 2 çocuk annesi Semra Ünal, 6 yıl önce dilimleyip, kuruttuğu incirlerin cips gibi olduğu fark edip denemelere başladı. Ünal, dilimleyip, kuruttuğu incirlerden elde ettiği 'incir cipslerini' komşuları ve yakınlarına ikram etti. Olumlu dönüşler alan Ünal, incir cipsinin beğenilmesi üzerine üretimini yapıp satmaya karar verdi. Konuyu İstanbul Üniversitesi'nde Almanca İşletme öğrenimi gören kızı Gizem Ünal'a (25) açarak yardım isteyen Ünal, ardından da kızıyla birlikte 'Cennetten Gelen Gizemli Tatlar' adıyla hazırladıkları projeyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.Anne-kızın projesi birinci seçildi ve 30 bin lira hibe desteği aldı. Ardından Ünal ve kızı, bahçeden topladıkları incirleri evlerinin altındaki bir odada kesip, terasında kuruttu. İlk yıl 400 kilo incir cipsi üreten anne-kız, kilosunu o dönemde 25 liradan satışa sunduğu incir cipslerine ilginin büyük olması üzerine dışarıdan da incir alarak üretimi 7 tona kadar çıkardı.Semra Ünal kızı Gizem Ünal ile incir cipsi başta olmak üzere Aydın'a özgü ürünleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da düzenlenen bir toplantı da tanıttı. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir cipsi ikramı da yaptı.TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYORAnne-kız, kendi geliştirdikleri yöntemlerle 'Trabzon hurması' olarak da bilinen cennet hurmasını da kurutarak ürünlerine ekledi. Zamanla bu ürünlere erik kurusu, incir sirkesi, erişte, zeytin, erişte, incir reçeli, patlıcan ve biber kurusu ve benzeri ürünleri ekleyerek çeşit sayısını 30'a kadar yükselten anne-kız, kargo ile Türkiye'nin 81 iline gönderiyor.İHRACATA HAZIRLANIYORİstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne (İHBİR) üye olan Ünal, şimdi ise incir cipsi ve kurutulmuş cennet hurması ihracatına hazırlanıyor. Ürettikleri ürünleri kilosu 30 liradan 70 lira arasında değişen fiyatlar ile satışa sunduklarını belirten Semra Ünal, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne üye olduklarını da belirtip, ihracata hazırlandıklarını kaydetti. İncirin sadece Aydın değil dünyanın en kıymetli meyvelerinden biri olduğunu belirten Semra Ünal, "Önceleri yol kenarlarında taze incir satıyordum. Satamayıp, elimizde kaldığında ya çöpe gidiyordu ya da hayvanlara yem oluyordu. 'Ne yapabilirim' diye düşünürken, incir cipsini yapmak aklıma geldi. Taze incirleri ince ince doğrayıp, kuruttum. Kuruttuğum incirleri çevreme ve müşterilerimize tanıttık, herkes çok beğendi. Daha sonra ise satışa sunmaya başladık. Şimdi ise yılda 7 ton incir cips üretiyoruz" dedi.'KIZININ İSMİNİ MARKA YAPTI'İncir cipsi başta olmak üzere ürettikleri ürünleri kızı 'Gizem'in adından esinlenerek 'Gizemli Tatlar' adı altında satışa sunduklarını anlatan Ünal, şöyle devam etti:"Bu tatları mevsimsel olarak yapmaktayız. Şimdi erişte mevsimi onu yaparken, diğer yandan da zeytinleri tatlandırıyoruz. Yaz aylarında 20 kadını istihdam ediyorum. Kışın ise 4 kadın personelimiz ile işleri yürütüyoruz. Kızımda işler yoluna girince İstanbul'da bir şirkette çalışmaya başladı. İlerde bu işin başına tamamen o geçecek. Hemcinslerim arasında kendimi şanslı hissediyorum. Sesini duyurabilenlerdenim. Sesini duyuramayan kadınlarında sesi olmak istiyorum İşlerimizi daha çok büyüterek daha çok kadına istihdam sağlayacağız. Hedefimiz İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin de desteği ile ürettiğimiz ürünleri ihraç ederek, yurt dışına açılmak " dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Erişte kesiminden görüntü
-İncir cips, cennet hurması ve diğer kurutulmuş ürünlerden görüntü
-Semra Ünal ile röp.
-Genel ve detay görüntülerHaber Kamera: Burhan CEYHAN Murat GÜRKAN / KUYUCAK (Aydın), (DHA)DHA-Bölge Türkiye-Aydın / Kuyucak Burhan CEYHAN Murat GÜRKAN / KUYUCAK (Aydın), (DHA)
2021-01-11 11:48:17

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