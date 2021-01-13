Tabakhane Deresi’nde sular yükseldi

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Aydın’ın merkez ilçesindeki Efeler’de etkili olan sağanak yağış Tabakhane Deresi'nin su seviyesini yükseltti.

Aydın’da dün gece etkili olan sağanak yağış sonrasında uzun zamandır sığ olan Tabakhane Deresi’nde su seviyesini gözle görülür derecede yükseldi. Dağlardan gelen sular ile sokaklardan dereye akan sular dereyi coşturdu. Yağışlarla birlikte şehir merkezinde herhangi bir taşkın ve olumsuzluk yaşanmazken, sağanak yağış uzun zamandır yağış bekleyen çiftçileri de sevindirdi.



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