Kuşadası’ndaki polis-hırsız kovalamacası filmleri aratmadı Polisin 'dur' ihtarına uymayan hırsızlar, kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir villadan hırsızlık yapmak üzereyken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçan hırsızlarla yaşanan kovalamaca filmleri aratmadı. 'Dur' ihtarına uymayarak ikisi araçla, biri yaya kaçan üç hırsız 5 kilometrelik kovalamaca sonucu polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi’ndeki bir villaya 3 şüpheli kişinin girdiğinin görülmesi üzerine çevre sakinleri ev sahibine haber verdi. Olay yerine gelen ev sahibi evine hırsız girdiğini tespit edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler, villadan çıkan 3 şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan hırsızlardan ikisi 45 AAZ 714 plakalı bir araçla, biri de yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerin 'dur' ihtarına rağmen kaçması üzerine devriye ekipleri ile hırsızlar arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından çevre yolu hastane kavşağında ek önlemler alan polis ekipleri, aracı durdurarak, araç içerisindeki iki şüpheliyi gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan aramada ise arka koltukta çuval içerisine konulmuş şekilde bir plazma televizyon bulundu.

Gözaltına alınarak, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen iki şüphelinin ardından, yarım saat sonra asayiş ekipleri tarafından yaya olarak kaçan üçüncü şüpheli de yakalandı. Yapılan araştırmada araçla kaçan şüphelilerin isimlerinin İ.U. ve A.K., yaya olarak kaçan şüphelinin de M.K. olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamada önce suçlarını kabul etmeyen hırsızlar, plazma televizyonun çalındığının tespit edilmesi ve evde yapılan parmak izi incelemesinin ardından hırsızlık amacıyla villaya girdiklerini itiraf etti. Sorgulaması devam eden üç hırsızlık şüphelisinin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu arada, polisle kovalamacaya giren üç hırsızlık şüphelisine sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları, ayrı ayrı 3 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca aracı kullanan İ.U. isimli şüpheliye de polisin 'du'r ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye attığı için 3 bin 350 TL trafik cezası kesildi.

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