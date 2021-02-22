Kuşadası’nda çocuk kütüphanesi açıldı

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) tarafından kurulan SevilYaşar Altaş Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi hizmete girdi. 318 yaş aralığı çocuklara 6 bin 664 adet basılı kitap ile 24 bin 155 dijital kitaba ulaşma olanağı veren SEYAKMER, Kuşadalı çocukları bekliyor.

Kuşadası Belediyesi eğitim alanında önemli bir projeye imza attı. Hayırsever Sevil Altaş ve kızı Meltem Günaydın tarafından Kuşadası Belediyesi ile KEGEV 'e bağışlanmasının ardından Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğinde restore edilen SevilYaşar Altaş Kültür Merkezi’nde açılan Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, kısa süre içerisinde 91 üyeye ulaştı.

Yapılan bağışlar ve alımlarla materyal kütüphanesindeki basılı kitap sayısı 6 bin 664’e ulaşan SEYAKMER’de kitapların kataloglamasında uluslararası standartlara uygun Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılıyor. Künyeleri hazırlanan kitaplar www.kutuphane.kusadasi.bel.tr adresine eş zamanlı olarak yükleniyor. Okuyucular sistemden kitapların künyelerini görerek seçme işlemi yapabiliyor. Kataloglanarak sisteme yüklenecek 2000 kitabın daha bulunduğu SEYAKMER, her geçen gün zenginleşiyor. 38 yaş arasını kapsayan çocuk bölümü ile 918 yaş arasını kapsayan genç bölümünden oluşan kütüphanede İngilizce ve Almanca kitaplar da bulunuyor.

Dijital kitap uygulaması yolda

SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi bünyesinde basılı materyal kitap dışında, Kuşadası’nda ikamet edenler ile turizm amaçlı gelen ziyaretçiler için dijital kitap (e kitap) uygulaması da bulunuyor. Kısa süre içerisinde kullanıma açılacak olan test aşamasındaki dijital kitap uygulaması, okuyucular tarafından IOS ve Android uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilerek aktif hale getirilebilecek. Kuşadası’nda ikamet eden kullanıcılara süresiz kullanma olanağı veren uygulama, şehir dışından gelen misafir kullanıcılara Kuşadası sınırları dışına çıktıktan sonra 7 gün daha hizmetten yararlanma imkânı sunacak. SEYAKMER uygulaması aracılığıyla 24 bin 155 dijital kitaba ulaşmak mümkün olacak.



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