Başkan Günel,Minik Efe’ye verdiği karne hediyesi sözünü tuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Günel,Minik Efe’ye verdiği karne hediyesi sözünü tuttu

İHA

Başkan Günel,Minik Efe’ye verdiği karne hediyesi sözünü tuttu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yedieylül İlkokulu öğrencisi Bayram Efe Erdoğan’a geçtiğimiz yıl verdiği karne hediyesi sözünü tuttu. Derslerinde çok başarılı olan Efe’ye tablet bilgisayar hediye eden Başkan Ömer Günel “Çocuklarımızın mutluluğunu görmenin değeri paha biçilemez. Bütün çabamız bunun için” dedi.

Başkan Ömer Günel, geçtiğimiz yıl sahildeki çay bahçesinde ailesiyle birlikte kahvaltı ederken karşılaşıp sohbet ettiği 11 yaşındaki Bayram Efe Erdoğan’a verdiği karne hediyesi sözünü yerine getirdi. Başkan Ömer Günel, sohbet sırasında derslerinde çok başarılı olduğunu söyleyerek kendisinden karne hediyesi isteyen Efe’yi unutmayarak başarılı öğrenciyi babası Veysel Erdoğan ile birlikte makamında ağırladı. Derslerinde yardımcı olması için Efe’ye tablet bilgisayar hediye eden Başkan Ömer Günel, minik öğrenciye başarılarının devamını diledi. Hediye ile çok mutlu olan minik Efe ise Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

Çocukların bir ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı ve mutluluğu görmenin değeri paha biçilemez. Bütün çabamız bu yönde. Kuşadası Belediyesi olarak parkları, yeşil alanları, eğitim kurumları ve sosyal alanları ile çocuklarımıza daha güzel bir kent bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda yetki ve olanaklarımız dahilinde eğitime destek olmayı da sürdürüyoruz. Yeter ki çocuklarımızın yüzü gülsün ve geleceğe umutla bakabilsinler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karacasu sokaklarında süpürge araçları mesaiye başladı
YEREL HABERLER Karacasu sokaklarında süpürge araçları mesaiye ...
Efeler ile Filistin Abasan Al-Kabira Belediyeleri kardeş şehir oluyor
YEREL HABERLER Efeler ile Filistin Abasan Al-Kabira Belediyeleri ...
Kimsesizler mezarlığına defnedilecek öğretmene, öğrencileri sahip çıktı
YEREL HABERLER Kimsesizler mezarlığına defnedilecek öğretmene, ...
Milletvekili Sancar'a şantaj soruşturmasında 1'i polis 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Milletvekili Sancar'a şantaj soruşturmasında 1'i ...
Başkan Kaplan'dan Mehmet öğretmene vefa
YEREL HABERLER Başkan Kaplan'dan Mehmet öğretmene vefa
Aydınlılar sokağa akın etti, sosyal mesafe sıfıra indi
YEREL HABERLER Aydınlılar sokağa akın etti, sosyal mesafe sıfıra ...
Efeler’de semt pazarlarının günü değişti
YEREL HABERLER Efeler’de semt pazarlarının günü değişti
Denizli’deki kaset skandalında Kuşadası’nda görevli polis gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’deki kaset skandalında Kuşadası’nda görevli ...
Aydın normalleşti, esnafın yüzü güldü
YEREL HABERLER Aydın normalleşti, esnafın yüzü güldü
Kuşadası’nda normalleşme süreci başladı, lokantalar ve kafeler açıldı Ege Bölgesi’nde sadece Aydın ilinin orta riskli grupta yer alması sevinç yaşattı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda normalleşme süreci başladı, lokantalar ...
Başkan Ömer Günel muhtarlarla buluştu, sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel muhtarlarla buluştu, sorunlarını ...
Aydın’da öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci “Evde sıkılıyorduk, okullar açıldı çok mutluyuz”
YEREL HABERLER Aydın’da öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci “Evde ...
Buharkent’te kan bağışı rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Buharkent’te kan bağışı rekoru kırıldı
4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı iddiasına tutuklama
YEREL HABERLER 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı iddiasına ...
Meslektaşı eski kız arkadaşını öldürülen polis memuru, "Anlatmak istemiyorum" diyerek, ifadesini yarım bıraktı
YEREL HABERLER Meslektaşı eski kız arkadaşını öldürülen polis ...
Kuşadası’nda okullar yüzyüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda okullar yüzyüze eğitime başladı
Vali Aksoy, AFAD Çadırını Ziyaret Etti
YEREL HABERLER Vali Aksoy, AFAD Çadırını Ziyaret Etti
Kahramanlar Caddesi esnafı, belediye çalışmalarından memnun
YEREL HABERLER Kahramanlar Caddesi esnafı, belediye çalışmalarından ...
Şüpheli otobüs ve yolcular didik didik arandı
YEREL HABERLER Şüpheli otobüs ve yolcular didik didik arandı
İŞKUR ve ADÜ iş birliğinde otellerde kurs düzenlenecek
YEREL HABERLER İŞKUR ve ADÜ iş birliğinde otellerde kurs ...
Nazilli’deki yabancılar Türkçe eğitim aldı
YEREL HABERLER Nazilli’deki yabancılar Türkçe eğitim aldı
Aydın'da 66 işletmeye 183 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Aydın'da 66 işletmeye 183 bin TL ceza kesildi
Efeler’de, 62 mahalle kırsal mahalle statüsüne alındı
YEREL HABERLER Efeler’de, 62 mahalle kırsal mahalle statüsüne alındı
Başkan Kaplan’dan Koçarlı için enerji atılımı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan Koçarlı için enerji atılımı