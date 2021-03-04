Kızılay, rekor bağış için Kaymakam Ülkü'yle görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay, rekor bağış için Kaymakam Ülkü'yle görüştü

İHA

Kızılay, rekor bağış için Kaymakam Ülkü'yle görüştü

Aydın’ın en küçük ilçeleri arasında yer alan Buharkent ilçesinde gerçekleştirilen rekor kan bağışının mimarı Kaymakam Kemal Ülkü’ye Kızılay yetkilileri teşekkür ziyareti yaptı.
Buharkent'te, yaklaşık 7 saatte 162 başvuru yapılırken 137 ünite kan toplanarak Aydın’da tarihi bir rekor kırılmıştı.
Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr.Rıdvan Şenol ve Nazilli Sorumlusu Ali Yalçınkaya, Aydın’da kan bağışı ile rekor kıran Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü’ye ziyaret gerçekleştirerek Türk Kızılay’ı adına teşekkür belgesi verdi. Ziyarette, 2006 yılı öncesi kan ihtiyacı olan hastaların yakınlarının kan bulma mücadelesinden söz eden Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr.Rıdvan Şenol, o dönemlerde hastaların yakınları tarafından kan temin edilmeye çalışıldığını sözyledi. Bu durumun sağlıklı bir durum olmadığını da sözlerine ekleyen Şenol, kan tahlillerinin uzun sürdüğünü, kanların hastaya verilmesi sürecinin sağlıklı bir süreç olmadığını, aynı zamanda o dönemlerde ihtiyaç sahiplerinin, kan ticareti yapan, kan satan kişilerin eline düştüğünü belirtti. Kan temininin gönüllülük esasına göre düzenli bağış şeklinde yapılması gerektiğini ve bağışlanan kanların da yüzde 100 kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Kızılay’ın da bu konuda çok titiz davrandığını, ihtiyaç sahiplerine aynı anda güvenli kan ulaştırıldığını belirtti.
“İnşallah bu örnek bir davranış olur”
Kaymakam Ülkü’ye duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr.Rıdvan Şenol, “Sizin nezdinizde tüm kan bağışı etkinliğimize katılan, kanlarıyla hayat kurtaran tüm bağışçılarımıza hastalar adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah bu örnek bir davranış olur. Tüm ilçelerimiz de tüm kamu kurum ve özel kurumlarımız da, böyle özel günlerde kanıyla hastalarımızın yanında olur. Çünkü kan her zaman bir ihtiyaç. İnsan dışında da bir kaynağı yok. İnşallah sizlerden kan alan tüm hastalarımıza da buradan geçmiş oldun diyoruz. Hayırlısı olsun” dedi.
“Bu rekor inşallah tüm Türkiye’ye örnek olur”
Teşekkür belgesi nedeniyle Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr.Rıdvan Şenol ve Nazilli Sorumlusu Ali Yalçınkaya’ya teşekkür eden Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, “Bu ince davranışınızdan dolayı öncelikle teşekkür ediyor ve bu teşekkür belgesini Buharkent’te yapmış olduğumuz bağış kampanyası çağrımıza destek veren kamu personelimiz ve Buharkentli vatandaşlarımız adına almak istiyorum. Sizlere de göstermiş olduğunuz duyarlılıktan ötürü ben de teşekkür ediyorum. Buradaki amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Buharkent, Aydın’ın en küçük ilçelerinden. Bu küçük ilçede de bir rekor kırarak tüm Türkiye’ye bir mesaj vermeyi amaçlıyorduk” dedi.
“162 başvurudan 137’si kabul edildi”
Kaymakam Ülkü, “Geçtiğimiz Cuma günü saat 11.00 ile 18.00 arasında ilçemizde kan bağışı kampanyası düzenledik. Bu kampanyaya İlçemizden 162 başvuru oldu. Kızılay'ın kan stokların azaldığı bu salgın döneminde Kızılay'a destek olabilmek ve bir farkındalık oluşturabilmek adına bir rekor denemesinde bulunduk ve Buharkentli vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunarak kampanyayı desteklemelerini istedik. Kamu personelimiz, vatandaşlarımız bu çağrımıza kulak verdiler ve toplam 162 kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşımız oldu. 137 vatandaşımızın kan bağışı uygun bulundu. 25 vatandaşımızın da sağlık ve daha önce vermiş olmaları gerekçesiyle kan bağışına başvuruları kabul edilemedi. Bu 137 bağış ise hem Buharkent hem de Aydın’da rekor kırmamıza yetti. Buharkent Aydın’ın en küçük ilçelerinden birisi. 137 kan bağışı ile Aydın rekoru kırıldı. Hatta bildiğim kadarıyla bazı illerin bile rekoru geçildi. Bu kampanyaya destek veren Buharkentli kamu personelimize, vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Kızılay'dan teşekkür belgesi de aldık. Bu teşekkür belgesini kampanyamıza destek veren vatandaşlarımız, kan bağışçılarımız adına aldım. Aynı zamanda bu kan bağış kampanyamızın şöyle bir özelliği de var; daha önce hiç kan vermemiş, yani ilk bağışçı dediğimiz kişilerin sayısı oldukça fazla. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. Bu konuda inşallah bu yapmış olduğumuz bu farkındalık oluşturma çabamız Aydın’ın diğer ilçelerinde de yankı bulur. Ve inşallah bu Kızılay’ın zor dönemde, kan stoklarının azaldığı bu dönemde Kızılay'a hep birlikte katkınızı sunarız diyorum. Kızılay çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da kan bağışlarını toplama adına ellerinden geldiğince can siperane bir şekilde çalıştılar. Bu kampanyaya destek olan herkese ben tekrardan teşekkür ediyorum. Bütün Buharkentli vatandaşımıza da saygılarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası’nda dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda dezenfekte çalışmaları sürüyor
ADÜ öğretim üyeleri TUKMOS’a seçildi
YEREL HABERLER ADÜ öğretim üyeleri TUKMOS’a seçildi
Köşk ilçe pazarı Cumartesi kurulacak
YEREL HABERLER Köşk ilçe pazarı Cumartesi kurulacak
Kuşadası Belediyesi’nden yerel üreticiye salgın desteği
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden yerel üreticiye salgın ...
Aydın'da, karşı şeride geçen minibüsteki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da, karşı şeride geçen minibüsteki 3 kişi ...
Aydın'da normalleşme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın'da normalleşme toplantısı yapıldı
Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye büyüme rakamlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye ...
Uğur Derin Dondurucu'nun reklam yüzü belli oldu
YEREL HABERLER Uğur Derin Dondurucu'nun reklam yüzü belli oldu
Aydın’da Şubat ayında 355 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Aydın’da Şubat ayında 355 trafik kazası meydana geldi
Efeler Belediyesi ile ADÜ arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi ile ADÜ arasında eğitim işbirliği ...
Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor: 1-1
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor: 1-1
Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi bir günde 3 yangına müdahale etti Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın'da çıkan yangınlarda yoğun mesai yaptı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi bir günde 3 yangına ...
Vali Yardımcısı Günay, Aydınlıları uyardı
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Günay, Aydınlıları uyardı
'Anadolu Gönül Yolu' projesinin Ay-Yıldızlı Türk Bayrağı Aydın'da
YEREL HABERLER 'Anadolu Gönül Yolu' projesinin Ay-Yıldızlı Türk ...
Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Başkan Kaplan’dan evi yanan aileye yardım eli
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan evi yanan aileye yardım eli
Kuşadası'nda esnaf kontrollü normalleşme sürecini sevinçle karşıladı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda esnaf kontrollü normalleşme sürecini ...
Kuşadası’na Nisan ayından itibaren Polonyalı turist kafileleri gelmeye başlayacak
YEREL HABERLER Kuşadası’na Nisan ayından itibaren Polonyalı turist ...
300 ton saman kül oldu
YEREL HABERLER 300 ton saman kül oldu
Başkan İnal, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan İnal, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Nazilli Belediyespor'a Abdurrahim Albayrak desteği
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'a Abdurrahim Albayrak desteği
Silaj deposunda yangın çıktı, 300 ton kuru ot ve yem kül oldu
YEREL HABERLER Silaj deposunda yangın çıktı, 300 ton kuru ot ve yem ...
Nazilli Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı