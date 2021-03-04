Aydın Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için tedbirler alıyor

Pandemi sürecinde Aydın genelinde ortak kullanım alanlarında, toplu ulaşım araçlarında ve işletmelerde dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte öğrencileri de unutmadı.
Okullar açılmadan önce talepte bulunan her okul mobil ekipler tarafından dezenfekte edilirken, Büyükşehir Belediyesi şimdi de öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıyor.
Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla birlikte tedbirleri sıkılaştıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelinde okullarda maske ve dezenfektan dağıtımına başladı. Öğrencilerin sağlıklarının korunması için yapılan dağıtımla maskelerini alan öğrenciler kendilerini unutmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu öğrencilerin sağlıklarını çok önemsediklerinin altını çizip tüm öğrencilere derslerinde başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.