92 yaşındaki Hanım nine, yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürüldü (4)

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TUTUKLANDI

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Hanım Pınarlı'yı (92) yalnız yaşadığı evinde boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Aytu Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Sultanhisar Bahattin ALBAYRAK

2021-03-06 20:46:58



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