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2' si bankacı, 1 kadın doktor, ürettikleri çilekleri dünyaya ihraç ediyor

DHA

2' si bankacı, 1 kadın doktor, ürettikleri çilekleri dünyaya ihraç ediyor


Burhan CEYHAN/ AYDIN (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan 2 bankacı ile1 doktor topraksız çilek üretimi için kolları sıvadı. Feyzan Ecer (46) tarım fuarında gördüğü topraksız çilek üretimi için iş arkadaşı Tülin Çelimli (46) ve doktor Özlem Şahan'ı (53) ikna etti. Ardından da 3 kadın 4 milyon sermayeyle 22 dönüm arazi üzerine 10 dönüm sera kurup çilek üretimine başladı.  Kadınların ürettiği çilekler dünyaya ihraç ediliyor. Özel bir bankada yönetici olan Feyzan Ecer Şahan, 6 yıl önce çocuğunu büyütmek için işten ayrıldı. Bankadaki işine geri dönmeyen Şahan, tarım sektöründe üretim yapmak için araştırmaya başladı. 2 yıl önce Antalya'da yapılan tarım fuarına katıldı. Burada gördüğü topraksız çilek üretiminden etkilendi. Şahan, Aydın'a geri döndüğünde çilek üretimi için kendisi gibi bankacı olan eski iş arkadaşı Tülin Çelimli'yi ardından da akrabası Dr. Özlem Şahan'ı ikna etti.
Topraksız serada çilek üretimi için ortak olmaya karar veren 3 kadın girişimci, kırsal Kardeşköy Mahallesi´nde 22 bin 600 metrekarelik bir arazi satın aldı. Çevredekilerin "Kadınsınız, yapamazsınız. Tarım ve çiftçilik işinden ne anlarsınız?" tarzındaki eleştirilerine kulaklarını tıkayan 3 arkadaş, bütün birikimlerini ortaya koydu. Ardından da bankadan kredi çekerek 4 milyon liralık yatırım yaptılar. Kardeşköy Mahallesi'ndeki 10 dönümlük alana tam otomasyonlu topraksız sera kurup, yılda 200 ton çilek üreten 3 kadın girişimci, 25 kadına da iş imkanı sağladı. 2 bankacı ve bir doktor kadın girişimcinin ürettikleri çileğin bir kısmı AVM' lerin  market reyonunda tüketiciye sunulurken büyük bir kısmı da yurt dışına ihraç ediliyor.
`TOPRAĞA YATIRIM YAPTIK VE KAZANDIK´
Yaptıkları işten aynı zamanda zevk aldıklarını söyleyen Feyzan Ecer Şahan, "Üretime katkı sağlıyoruz. Kadınların çalışması ve üretmesi çok güzel. Özellikle toprakta ektiğinizi görüyorsunuz. Sonucu hemen alıyorsunuz. Ortaklarımla bu işe girdiğimiz için şimdi çok mutluyuz. Burada normal toprağa göre 4 kat daha fazla üretim yapılabiliyor. Sera ve topraksız olduğu için verim ve erkencilik açısında da çok ileri seviyedeyiz" dedi.
'RİSK ALDIK VE BAŞARDIK´
Fikri ilk başlarda pek çok kimsenin ciddiye almadığını buna rağmen geri adım atmadıklarını belirten Şahan,"Arkadaşlarımız `bu işi yapamazlar. Toprakla uğraşamazlar´ dedi. Bu süreçte kadın yatırımcı olarak pozitif ayrımcılıkla karşılaşmadık. Kadınlar gününde de bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir işe girerken isterdik ki bize, daha çok destek olsunlar, arkamızda dursunlar. Tam tersi oldu. Biz, yılmadık. Zorluklara ve riske rağmen işletmemizi açtık" diye konuştu.
`DR.ÖZLEM ŞAHAN, `TARIM SERTİFİKAMI ALDIM´
Dr. Özlem Şahan ise çilek üretimi fikrini ilk duyduğunda çok heyecanlandığını belirtti. Şahan, "Teklif bana gelince kabul ettim. Daha sonra işlerin yoğunluğu, pandemi derken, emekliliğe ayrılıp, tamamen bu işe yöneldim.  Tarım sertifikasını da aldım. Herkese öneriyorum. Cesur olsunlar. Özellikle kadınlarımız korkmasınlar. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi.
`ÇİLEKLERİ 65 LİRAYA TOPLUYORUZ´
Yevmiyeli olarak çilek toplayan Hasgül Uçarlı, "Sabah 08.00'de gelip, 15.00'te işten ayrılıyoruz. Her şeyin bir zorluğu vardır. Kolay bir şey yok. Ekmek Aslan'ın ağzındadır. İşimizi severek yapıyoruz. 65 lira yevmiyeyle çalışıyoruz. Yapabiliyorsan her şey kolaydır. Biz alıştık artık zor gelmiyor" dedi.
 
DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-03-07 12:59:45

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