Profesyonel aşçılar Söke polisinin haftasını kutladı

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ve Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Söke Polisi’nin haftasını, hazırladıkları ikramlarla kutladı.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Fedarasyonu ve Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği üyeleri, polis haftası nedeniyle Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sürpriz bir etkinlik gerçekleştirdi. Aşçılar kendi hazırladıkları ikramları, polis ekiplerine dağıttılar. Polis Haftası etkinlikleri kapsamında profesyonel Şefler tarafından hazırlanan pastayı Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp kesti.

Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Güzelses, "Pandemi sürecinde oldukça yorgun düşen polislerimizi bir nebze olsun mutlu etmek istedik. Beğenirlerse bizde çok mutlu oluruz. Bu güzel ve anlamlı etkinliğe katıldığınız için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.



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