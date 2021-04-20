Uzmanlardan 40 yaş üzerindeki bireylere uyarı: Diyabet taramasını ihmal etmeyin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlardan 40 yaş üzerindeki bireylere uyarı: Diyabet taramasını ihmal etmeyin

İHA

Uzmanlardan 40 yaş üzerindeki bireylere uyarı: Diyabet taramasını ihmal etmeyin

Türkiye’de en hızlı ilerleyen hastalıların başında yer alan ve dünyada 400 milyonun üzerinde insanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen diyabetin artık her yaştaki bireylerde görülmeye başladığı belirtildi. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nazlı Gülsoy Kırnap, bir sıkıntı görülmese bile 40 yaş üzerindeki bireylerin en az 3 yılda bir diyabet taraması yaptırmasını tavsiye etti.
Halk arasında şeker hastalığı olarak ta bilinen diyabetin tedavisinde son yıllarda büyük aşama kaydedildi. Uzmanlar kandaki insülin hormonunun azlığından veya etkisine karşı hedef organlardaki dirençten dolayı şekerin kanda yükselmesi sonucu ortaya çıkan diyabet hastalığının, zaman içerisinde sinir sistemi başta olmak üzere kalp ve damar hastalıklarına hatta tüm metabolizmada ciddi hasarlar bıraktığı belirtildi.
Diyabetin artık her yaştan insanı etkileyebildiğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nazlı Gülsoy Kırnap, “Diyabet, insülin hormonunun yokluğu, eksikliği ya da etkisizliği sonucu ortaya çıkan, yaşam boyu süren kan şekeri yüksekliği ile karakterize bir metabolizma hastalığıdır. Dikkat edilmemesi halinde de ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. İnsan metabolizmasını olumsuz yönde etkileyen diyabet, insülin yokluğu ya da insülin etkisinin yetersizliği sonucunda kandaki şeker hücre içine giremez, kan şekeri yükselir. Kan şekerinin yükselmesi ile birlikte sık idrara çıkma, ağız kuruması, çok su içme, halsizlik, çabuk yorulma, kilo kaybı gibi bulgular görülebilir. Eskiden belli yaşın üzerindeki kişilerde görülen tip 2 diyabet, günümüzde obezitenin çocukluk çağında da yaygınlaşması ile çocuklarda da tip 2 diyabet görülebilmektedir” diyerek sağlıklı bir yaşam için diyabet için taramaların ihmal edilmemesini tavsiye etti.
“Her 100 kişiden en az 10 kişide görülüyor”
Son yıllarda gerek beslenme alışkanlıkları gerekse hareketsizlik ve hayatı kolaylaştıran unsurlar nedeniyle daha kolay kilo almaya başladığımızı ve ülkemizde diyabet sıklığının yüzde 10’dan fazla olduğunu kaydeden Doç. Dr. Kırnap, “Ülkemizde neredeyse üç kişiden biri diyabet veya prediyabet olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle 40 yaşından itibaren 3 yılda bir, tercihen açlık kan şekeri ölçümü ile diyabet taraması yapılmalıdır. Diyabetin tedavisi hayat boyudur. Beslenme ve egzersizi içeren temel yaşam tarzı değişikliğini tüm diyabetli hastalar öğrenmelidir. Diyabetik hastalar aynı zamanda tansiyon ve kolesterol yüksekliğine de eğilimlidir. Bu üç durum birleştiğinde kalp damar hastalığına eğilim daha da artmaktadır. Bu nedenle tansiyon ve kolesterol düzeyleri de tedavi edilmelidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da iş yerini kundaklayan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da iş yerini kundaklayan şahıs yakalandı
Başkan Kaplan’dan Koçarlı’nın gururlarına destek
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan Koçarlı’nın gururlarına destek
GEKA destek verdi; Didim’e tanıtım cihazı konuldu
YEREL HABERLER GEKA destek verdi; Didim’e tanıtım cihazı konuldu
Boş evde yangın çıktı, üst kattakiler dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Boş evde yangın çıktı, üst kattakiler dumandan ...
ADÜ Öğretim Üyesi Kırmacı’nın bir güftesi daha bestelendi
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi Kırmacı’nın bir güftesi daha ...
CHP Nazilli’de MYK tarafından atanan yönetim göreve başladı
YEREL HABERLER CHP Nazilli’de MYK tarafından atanan yönetim göreve ...
Didim’de şüpheli evde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Didim’de şüpheli evde silah ve uyuşturucu madde ele ...
Zulu tavşan Aydın'ın 'Ralph'i oldu
YEREL HABERLER Zulu tavşan Aydın'ın 'Ralph'i oldu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çarptı
Yaralı köpeğe Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı köpeğe Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ...
Efeler’in çiçekleri toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Efeler’in çiçekleri toprakla buluşuyor
'İçimizden Biri' başlıklı kariyer planlama eğitimi gerçekleşti
YEREL HABERLER 'İçimizden Biri' başlıklı kariyer planlama eğitimi ...
ADÜ Öğretim Üyesi, müzik kitabının bölüm yazarlığını yaptı
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi, müzik kitabının bölüm yazarlığını ...
Aydın'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor
Herkes domuzlardan şüphelenmişti, zararı TEİAŞ görevlilerin verdiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Herkes domuzlardan şüphelenmişti, zararı TEİAŞ ...
Ada Market’in reçelleri hazır
YEREL HABERLER Ada Market’in reçelleri hazır
Aydın Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını ...
Başkan Günel'den 'Havuzlu' algı operasyonuna sert yanıt verdi
YEREL HABERLER Başkan Günel'den 'Havuzlu' algı operasyonuna sert ...
Koyunlarını konser vererek otlatıyor Bu konserin dinleyicileri koyunlar En büyük aşkı koyunları için söylüyor
YEREL HABERLER Koyunlarını konser vererek otlatıyor Bu konserin ...
Aydın’da vaka artış hızında düşüş yaşandı
YEREL HABERLER Aydın’da vaka artış hızında düşüş yaşandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Aydın'da çay fiyatlarına 50 kuruş zam Bazı üyeler ücret tarifesi için istenen ücretlere tepki gösterdi
YEREL HABERLER Aydın'da çay fiyatlarına 50 kuruş zam Bazı üyeler ...
Nesli tükenmekte olan Çine çaparı koyunlar çoğaltıldı
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan Çine çaparı koyunlar çoğaltıldı
Aydın’da çamur yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Aydın’da çamur yağışı etkili oluyor