Koçarlı MYO’da ‘Madde Bağımlılığı’ semineri düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından düzenlenen Madde Bağımlılığı semineri çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Seminere, Üretimde Kalite Kontrol, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Laboratuvar Teknolojisi, Organik Tarım Programları 1. ve 2. sınıf öğrencileri ve akademik personel katıldı. Öğr. Gör. Hilal Demirpençe’nin moderatörlüğünü yaptığı ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmeni Zeynep Nazife Öner’in katıldığı seminerde, madde bağımlılığının evreleri, bağımlılık döngüsü, madde kullanımına başlamada yaygın gözlenen risk faktörleri, bağımlılığın olumsuz etkileri, bağımlılıkta iyileşme dönemleri konularının üzerinde duruldu.

Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın kapanış konuşmasıyla, eğitimin pandemi dönemi sonrasında yüz yüze olarak da gerçekleştirilmesi planlandı.

Seminer, öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

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