Millet Bahçesi Nazilli Belediyesine devredildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yıkılan Polis Meslek Yüksekokulu yerine yaptırılan ve 10 milyon TL’ye mal olan Millet Bahçesi’nin Nazilli Belediyesi’ne devri yapıldı.

Nazilli Şirinevler Mahallesi’nde bulunan eski Polis Meslek Yüksekokulu’nun yerine TOKİ tarafından 10 milyon TL’ye yaptırılan ve 34 bin metrekarelik alana sahip Millet Bahçesi, Nazilli Belediyesi’ne devredildi. Millet Bahçesi’nde yapılan törene Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, müteahhit firma yetkilisi Özcan Zencir, Milli Emlak Şefi Necdet Tozlutaş ve Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu katıldı. Koşu ve bisiklet yolu, kafeterya, kütüphane, çocuk oyun parkı ve yeşil alanın bulunduğu Millet Bahçesi, çevre düzenlemesiyle birlikte İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün bünyesinde hizmet vereceği belirtildi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Millet Bahçesini kısa sürede halkın hizmetine sunacaklarını belirterek, “Daha öncesinde Öğretmen Okulu, Polis Meslek Yüksekokulu olarak kullanılan ve değiştirilen yasayla birlikte ilçeden taşınan 34 dönümlük arazi 10 milyon TL’yi aşkın bir yatırımla Millet Bahçesi olarak kullanılacak. Daha farklı şekillerde değerlendirilmesi mümkün olan bir alan ancak devlet yetkililerimiz bu şekilde takdir etmiş. Nazilli Belediyesi’ne devri hususunda bir mutabakata vardık. Kısa sürede çevre düzenlemesini yapıp ilçe halkının hizmetine sunacağız” dedi.

Sözleşme şartlarını tamamlayarak ve teslimatı yerine getirdiklerini dile getiren müteahhit firma yetkilisi Özcan Zencir ise, “34 bin metrekare alanda projelendirilmiş bir çalışmayı tamamladık. TOKİ tarafından kabul edildikten sonra bugün de Nazilli Belediyesi’ne devri gerçekleşti. Nazilli halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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