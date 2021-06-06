Nazilli’de 3 mahallede muhtarlar değişti

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Aydın’ın Nazilli ilçesindeki 3 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı.

Merkez Altıntaş Mahallesi ile kırsal Dualar ve Hamidiye Mahallelerinde yapılan seçimler heyecanlı anlara neden oldu. Nazilli Merkez Altıntaş Mahallesi’nde 7 adayın yarıştığı muhtarlık seçimini 3 kadın adaydan biri olan Bahar Beşer kazanırken Dualar Mahallesi’nde Engin Canlı, Hamidiye Mahallesinde de Hüseyin Tosun seçimi kazanarak muhtar oldu.

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