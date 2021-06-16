Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazada sürücü Yıldıray Akın (34) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya çalışmaya giden Yıldıray Akın idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, engebeli araziden yoldan çıkarak 10 şarampole devrildi. Akan, traktör ile birlikte yaklaşık 10 metre yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldıray Akın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Yıldıray Akın'ın cesedi Kuyucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuyucak Bahattin ALBAYRAK

2021-06-16 02:23:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.