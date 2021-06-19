İLKSAN Söke İlçe Temsilcisi Abdullah Sayın Oldu

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Söke ilçe temsilciliği seçimi yapıldı. Dört adayın yarıştığı seçimi Abdullah Sayın kazandı.



İLKSAN Söke ilçe temsilcisi seçimleri için eğitimciler sandık başına gitti. Söke Öğretmenevinde yapılan seçimde EğitimSen üyesi Abdullah Sayın, TeçSen üyesi Murat Demir, Eğitim BirSen üyesi Emine Durgun ve Türk Eğitim Sen üyesi Reşat Avcı aday oldu. Levent Çakmak'ın divan kurulu başkanı olarak görev yaptığı seçimde, oy kullanma işlemi sabah saat 09.00'da başlayıp, saat 17.00 itibari ile sona erdi.



Abdullah Sayın 126, Reşat Avcı 33, Murat Demir 26, Emine Durgun 25 oy aldığı seçimlerde EğitimSen üyesi Abdullah Sayın İLKSAN İlçe Temsilcisi oldu.

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