Söke'de açık kategoride satranç turnuvası yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 20201 Projeleri Destek Programı kapsamında, kabul gören "Her Yerde, Her Yaşta Satranç" projesi kapsamında; yapılan turnuva iki gün sürdü. 1819 Haziran 2021 tarihlerinde Şehit Faruk Demir Anadolu İHL'de yapılan turnuva, 45+30' zaman temposunda gerçekleşti.

Pandemi döneminin ilk yüzyüze turnuvası olma özelliğini taşıyan turnuvaya Ankara, İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın illerinden toplam 44 sporcu katıldı.

Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi gibi kurumlarında destek verdiği Söke Remzi Zeytinoğlu Spor Kulübü öncülüğünde yürütülen projenin koordinatörü Levent Yıldız; "Her Yerde Her Yaşta Satranç projesi turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm sporcuları kutluyoruz. Turnuva boyunca bize ev sahipliği yapan Söke Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci ve personeline teşekkür ederiz" dedi.

Turnuva sonucunda, Yusuf Kürşat Günal, Hasan Hüseyin Kapusuz, Ata Kolay, Erdoğan Acar, İbrahim Bilir ilk beşte yer alan isimler oldu.

