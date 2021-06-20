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Safra kesesi şikayeti ile geldi, karnından 15 kilonun üzerinde tümör çıktı Ameliyattan sonra yaklaşık 16 kilo veren kadın, uyanır uyanmaz doktoruna teşekkür etti

İHA

Aydın'da safra kesesi şikayeti ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne gelen kadının karnından 15 kilonun üzerinde tümör çıktı. Op. Dr. Hakan Özçelik tarafından 4 saat süren başarılı bir operasyonla hastanın karnından alınan tümör herkesi şaşkına çevirdi.

Safra kesesi şikayeti ile geldi, karnından 15 kilonun üzerinde tümör çıktı Ameliyattan sonra yaklaşık 16 kilo veren kadın, uyanır uyanmaz doktoruna teşekkür etti

Aydın’da safra kesesi şikayeti ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne gelen kadının karnından 15 kilonun üzerinde tümör çıktı. Op. Dr. Hakan Özçelik tarafından 4 saat süren başarılı bir operasyonla hastanın karnından alınan tümör herkesi şaşkına çevirdi.
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde yaşayan Y.K. isimli kadın, ocak ayında karnında sancı yaşamaya başlayınca bölgedeki çeşitli hastanelere başvurdu. Safra kesesinde taş olduğu belirtilen kadına çeşitli tedavi yöntemleri önerildi. Ancak talihsiz kadın kısa sürede çok fazla kilo alıp sancıları da artınca Atatürk Devlet Hastanesi’ne gelerek Genel Cerrah Op. Dr. Hakan Özçelik’e muayene oldu. Y.K.'nın rahatsızlığına neden olan durumun safra kesesindeki taştan ziyade karnındaki tümör olduğunu tespit eden Op. Dr. Özçelik, 45 saat sürecek operasyon için önce kadının anesteziye uygun olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra hasta için ekibini hazırlayıp ameliyata aldı. Hastanede ameliyat olacak diğer hastaların mağdur olmaması için akşam saatlerinde ameliyata alınan 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Y.K.’nın ameliyatı tam 4 saat sürdü. Oldukça zorlu olan ameliyat, Genel Cerrah Hakan Özçelik tarafından başarı ile tamamlandı.

Normal patoloji kaplarına sığmadığı için özel kova getirildi
Tümörün bu kadar büyük olduğunu kimsenin tahmin etmediğini ameliyatta hastanın karnı açıldıktan sonra tıp tarihinde ender rastlanan bir vaka ile karşılaştığını belirten Op. Dr. Hakan Özçelik, “Hastamız daha önce safra kesesi şikayeti ile çeşitli sağlık kurumlarına ve hekimlere gitmiş. Muayene ve tetkiklerden sonra şikayetin safra kesesinden ziyade tümörden kaynaklandığını tespit ettim. Oldukça zorlu bir ameliyattı ve kalın bağırsakları besleyen damarların da tümörden ayıklanması gerekiyordu. Aksi halde hastanın kalın bağırsaklarının da alınması gerekebilirdi. Zorlu ve 4 saatten fazla süren başarılı bir operasyonla hastamızın karnındaki 15 kilonun üzerindeki tümörü çıkarmayı başardık” dedi.
Yıllarca GATA’da ve Kıbrıs’ta askeri hastanede hekimlik yapan 28 yıllık cerrah, meslek hayatında ilk defa böyle büyük ve ağır bir kitle ile karşılaştığını belirterek, hastası Y.K.’nın ameliyattan sonra sıfır bedene düştüğünü söyledi.
Zorlu bir ameliyatın ardından gözünü açar açmaz kendisini kuş gibi hissettiğini belirten Y.K. doktoruna teşekkür etti. Yaşadığı sancıların safra kesesi taşından kaynaklandığını zannettiğini belirten Y.K., “6 aydır bu sancıyı çekiyorum. Ancak karnımda bu kadar büyük bir kitle taşıdığımı bilmiyordum. Doktorum sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum” diyerek kendisini ameliyat eden Hakan Özçelik ve ekibine teşekkür etti.

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