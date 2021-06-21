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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da sulama sezonu başladı

İHA

Aydın'da bugün başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 1 milyon 185 bin dekar tarım arazisi sulanacak.

Aydın'da sulama sezonu başladı

Aydın'da bugün başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 1 milyon 185 bin dekar tarım arazisi sulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artış meydana geliyor. Etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte su miktarında da azalmaların beklenmesi, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarımızın azami surette değerlendirilmesini ve en verimli şekilde kullanılmasını gerektiriyor. Bu tablo su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün, ülkemizin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli tarafından 'su ve sulamada hamle yılı” olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı 'sulama yatırımlarımızda hamle yılı' olacaktır. Bu kapsamda bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor" dedi.

"Aydın'da 2021 yılı sulama sezonu 21 Haziran tarihinde başladı"
Bu kapsamda Aydın'da 21 Haziran tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 1 milyon 185 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Aydın ilimizde toplam 1 milyon 185 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 1 milyar 754 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflenmektedir. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezonu diliyoruz. Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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