TOBB Aydın KGK “Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı” ile gençleri geleceğe hazırlıyor

TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, stratejik hedef ve eylemler çerçevesinde hazırlanan projelerin 2.’si olan Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı” için start verdi.

TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, meslek seçimini mühendislik olarak belirlemiş kız öğrencilerin zorunlu staj programlarını desteklemek amacıyla Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı projesi kapsamında çalışmalarına başladı. Genç kızların iş gücüne katılımlarının düşük olduğu mühendislik alanında daha fazla faaliyet göstermelerini sağlayarak, ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmelerine katkıda bulunmak adına TOBB Aydın KGK, Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin proje ortaklığıyla Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı projesine başlanıldı.

TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esen Türker, Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri Neslihan Duymaz ve Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci İşleri Birimi Bilgisayar İşletmeni Murat Kaya, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı Projesi bilgilendirme toplantısında geleceğin mühendis adayları ile bir araya geldi. Gerçekleşen bilgilendirme toplantısında öğrencilere, proje içeriği ve staj süreci hakkında bilgi verildi. Nitelikli kadın istihdamının artırılmasının amaçlandığı ve rol model geliştirmeye yönelik olan Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı projesinin, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir proje olması itibariyle önem arz ettiğini ifade eden TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esen Türker, “ Kız öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini göz önünde bulundurarak kısa ve uzun vadeli hedefler noktasında belirlediğimiz proje kapsamında mühendisliğe karşı daha fazla ilgi göstermeye başlayan kız öğrencilerimizi desteklemekte ve teşvik etmekteyiz ”dedi.

Projeye katılım sağlayan öğrencilerin oldukça heyecanlı ve istekli olduklarını ifade eden Türker, mühendislik fakültelerinde okuyan kız öğrencilerine staj, eğitim ve mentorluk desteği vererek iş dünyasında ‘donanımlı mühendisler’ olarak yer bulmalarını sağlamayı hedeflediklerini, hedef grup olarak belirlenen, Adnan Menderes Üniversitesi’nde mühendislik lisans eğitimi alan ve geleceğin mühendis adayları içerisinden seçilmiş olan 8 kız öğrencinin sektör temsilcileri ile buluştuğu stajyer portalında öğrencilerin, belirlenen tarihler aralığında stajlarını gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Ülkemizde ve dünyada sosyal etkisi ölçülebilen, sürdürülebilir işlerin önem kazandığını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası olarak eğitime ve gençlere yönelik projelere her zaman ayrı önem gösterdiklerini ifade etti. Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Aydın KGK öncülüğünde hazırlanan Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı projesinde yer alan öğrencilere staj döneminde başarılar dileyen Çondur, “ TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde hazırlanan Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı projesiyle mühendislik fakültelerinde öğrenim gören kız öğrenicilerine sunulan staj imkanları ile mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlayarak ülkemizin geleceğine yatırım yapmak, ekonomik ve sosyal güçlenmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda projede emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyor, öğrencilerimize verimli bir staj dönemi diliyorum ”dedi.

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