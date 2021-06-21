TOBB Aydın KGK “Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı” ile gençleri geleceğe hazırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB Aydın KGK “Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı” ile gençleri geleceğe hazırlıyor

İHA

TOBB Aydın KGK “Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı” ile gençleri geleceğe hazırlıyor

TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, stratejik hedef ve eylemler çerçevesinde hazırlanan projelerin 2.’si olan Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı” için start verdi.
TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu, meslek seçimini mühendislik olarak belirlemiş kız öğrencilerin zorunlu staj programlarını desteklemek amacıyla Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı projesi kapsamında çalışmalarına başladı. Genç kızların iş gücüne katılımlarının düşük olduğu mühendislik alanında daha fazla faaliyet göstermelerini sağlayarak, ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmelerine katkıda bulunmak adına TOBB Aydın KGK, Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin proje ortaklığıyla Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı projesine başlanıldı.
TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esen Türker, Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreteri Neslihan Duymaz ve Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci İşleri Birimi Bilgisayar İşletmeni Murat Kaya, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı Projesi bilgilendirme toplantısında geleceğin mühendis adayları ile bir araya geldi. Gerçekleşen bilgilendirme toplantısında öğrencilere, proje içeriği ve staj süreci hakkında bilgi verildi. Nitelikli kadın istihdamının artırılmasının amaçlandığı ve rol model geliştirmeye yönelik olan Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı projesinin, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir proje olması itibariyle önem arz ettiğini ifade eden TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esen Türker, “ Kız öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini göz önünde bulundurarak kısa ve uzun vadeli hedefler noktasında belirlediğimiz proje kapsamında mühendisliğe karşı daha fazla ilgi göstermeye başlayan kız öğrencilerimizi desteklemekte ve teşvik etmekteyiz ”dedi.
Projeye katılım sağlayan öğrencilerin oldukça heyecanlı ve istekli olduklarını ifade eden Türker, mühendislik fakültelerinde okuyan kız öğrencilerine staj, eğitim ve mentorluk desteği vererek iş dünyasında ‘donanımlı mühendisler’ olarak yer bulmalarını sağlamayı hedeflediklerini, hedef grup olarak belirlenen, Adnan Menderes Üniversitesi’nde mühendislik lisans eğitimi alan ve geleceğin mühendis adayları içerisinden seçilmiş olan 8 kız öğrencinin sektör temsilcileri ile buluştuğu stajyer portalında öğrencilerin, belirlenen tarihler aralığında stajlarını gerçekleştireceklerini dile getirdi.
Ülkemizde ve dünyada sosyal etkisi ölçülebilen, sürdürülebilir işlerin önem kazandığını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası olarak eğitime ve gençlere yönelik projelere her zaman ayrı önem gösterdiklerini ifade etti. Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Aydın KGK öncülüğünde hazırlanan Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı projesinde yer alan öğrencilere staj döneminde başarılar dileyen Çondur, “ TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde hazırlanan Ege’nin Mühendis Kızları Stajyer Portalı projesiyle mühendislik fakültelerinde öğrenim gören kız öğrenicilerine sunulan staj imkanları ile mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlayarak ülkemizin geleceğine yatırım yapmak, ekonomik ve sosyal güçlenmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda projede emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyor, öğrencilerimize verimli bir staj dönemi diliyorum ”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ömer Günel CHP'nin çalıştayına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel CHP'nin çalıştayına katıldı
Aydın Devlet Hastanesi’nde ilk defa “Uyanık Beyin Tümörü Ameliyatı” yapıldı
YEREL HABERLER Aydın Devlet Hastanesi’nde ilk defa “Uyanık Beyin ...
Nazilli Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi ...
Yenipazar MYO’ da mezuniyet töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER Yenipazar MYO’ da mezuniyet töreni gerçekleşti
Kuşadası'ndaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kuşadası'ndaki kazada ölü sayısı ikiye ...
Başkan Kaplan’dan kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan kan bağışı çağrısı
Germencik'te tehlike oluşturan metruk binalar yıkılacak
YEREL HABERLER Germencik'te tehlike oluşturan metruk binalar ...
Efeler Belediyesi, sel felaketinin yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi, sel felaketinin yaralarını sarıyor
Aydın My Kolej’den uluslararası başarı
YEREL HABERLER Aydın My Kolej’den uluslararası başarı
ADÜ Tıp Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Tıp Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi 'müzik susmasın' dedi
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi 'müzik susmasın' dedi
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden taşkına anında müdahale
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden taşkına anında ...
Bu kabak farklı bir tat veriyor Aydın’da HBX AR-GE tarafından özel yetiştirilen kabaklardan üretilen cips, un ve kabak makarnası sağlık için tüketilmeye başlandı
YEREL HABERLER Bu kabak farklı bir tat veriyor Aydın’da HBX AR-GE ...
Medya Akademisi, ADÜTV üzerinden eğitimlere başladı
YEREL HABERLER Medya Akademisi, ADÜTV üzerinden eğitimlere başladı
Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Hasan Sargın Oldu
YEREL HABERLER Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Hasan Sargın ...
Aydın'da sulama sezonu başladı
YEREL HABERLER Aydın'da sulama sezonu başladı
Kuşadası’ndaki endemik bitki türleri incelendi
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki endemik bitki türleri incelendi
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı (2)
YEREL HABERLER Sağanak yağış, Nazilli'de su baskınına yol açtı (2)
Sel böyle geldi
YEREL HABERLER Sel böyle geldi
Jandarma ekip otosu otomobille çarpıştı: 2'si uzman çavuş 8 yaralı
YEREL HABERLER Jandarma ekip otosu otomobille çarpıştı: 2'si uzman ...
Sel suları böyle geldi Saniyeler içinde geldi, bir anda dere yatağını doldurdu
YEREL HABERLER Sel suları böyle geldi Saniyeler içinde geldi, bir ...
Sel felaketi sonrası Nazilli’de kriz masası oluşturuldu
YEREL HABERLER Sel felaketi sonrası Nazilli’de kriz masası ...
Sele kapılan otomobil çamura gömüldü
YEREL HABERLER Sele kapılan otomobil çamura gömüldü