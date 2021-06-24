Nazilli’de ev yangını: 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’de ev yangını: 1 ölü

İHA

Nazilli’de ev yangını: 1 ölü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi’ndeki tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangında ev tamamen küle dönerken o esnada evde olan evli ve iki çocuk babası 32 yaşındaki Hüseyin Merey’in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında küle dönen ve çatısı çöken evde başka kişilerin olma ihtimali üzerine jandarma ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da zeytinlik alanda yangın
YEREL HABERLER Aydın'da zeytinlik alanda yangın
Nazilli Belediyesi ile AFAD afetzede vatandaşın maddi manevi yanında
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi ile AFAD afetzede vatandaşın maddi ...
Aydın'da ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan 'tam fırtına' 11 dakika sürmüş
YEREL HABERLER Aydın'da ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan 'tam ...
ADÜ İletişim Fakültesi Üç Yeni Lisansüstü Programı ile akademik alandaki etki ağını genişletiyor
YEREL HABERLER ADÜ İletişim Fakültesi Üç Yeni Lisansüstü Programı ...
Buharkent Belediyesi tarafından yapılan Anadolu Lisesi'nin inşaatı tamamlandı
YEREL HABERLER Buharkent Belediyesi tarafından yapılan Anadolu ...
Aydın’da Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Aydın’da Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim ...
Kuşadası’nda hizmet her kesime ulaşıyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda hizmet her kesime ulaşıyor
Karacasu’da ’Kırmızı Eller’ çalıştayı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Karacasu’da ’Kırmızı Eller’ çalıştayı hazırlıkları ...
Başkan Atay, Efeler halkını tiyatroyla buluşturdu
YEREL HABERLER Başkan Atay, Efeler halkını tiyatroyla buluşturdu
Aydın'da araç yangını
YEREL HABERLER Aydın'da araç yangını
Aydın Büyükşehir bürokratları 'Büyükşehir Sahada' projesi kapsamında vatandaşları dinliyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir bürokratları 'Büyükşehir Sahada' ...
Bozdoğan Biresse’de köylüler yağmur duasına çıktı
YEREL HABERLER Bozdoğan Biresse’de köylüler yağmur duasına çıktı
Zarar gören elektrik direklerine anında müdahale
YEREL HABERLER Zarar gören elektrik direklerine anında müdahale
Aydın'da aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın'da aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor
Aydınlı tarım girişimcileri kongreye hazır
YEREL HABERLER Aydınlı tarım girişimcileri kongreye hazır
Didim’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Didim’de uyuşturucu operasyonu
Pandemi evde bırakınca, içindeki sanatçıyı keşfetti
YEREL HABERLER Pandemi evde bırakınca, içindeki sanatçıyı keşfetti
Nazilli Belediyespor'dan siftah
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'dan siftah
Unutulmaya yüz tutan geleneksel Türk sanatları, Aydın’da yeniden canlanıyor
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutan geleneksel Türk sanatları, ...
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu başarılı sporcuları ağırladı
YEREL HABERLER Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu başarılı ...
Şimdi de stratejik akıllı ve operasyon çorbası üretti Karya Farma HBX AR-GE, bu defa güvenlik görevlisi ve sporcular için kafa yordu
YEREL HABERLER Şimdi de stratejik akıllı ve operasyon çorbası ...
İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, başarılı öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, başarılı öğrencileri ...
Türkiye’de arılar nüfus planlamasına gitti Kuraklık ve hava şartlarındaki dengesizlik arıları da olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Türkiye’de arılar nüfus planlamasına gitti Kuraklık ...
Havalar ısındı, uzmanlar uyardı; “Aşırı sıcaklarda ishal ve gıda zehirlenmesine karşı daha dikkatli olun”
YEREL HABERLER Havalar ısındı, uzmanlar uyardı; “Aşırı sıcaklarda ...