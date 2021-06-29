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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kaplan'dan Koçarlı'ya spor yatırımları müjdesi

İHA

Başkan Kaplan'dan Koçarlı'ya spor yatırımları müjdesi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle ilçeye kazandırılacak yeni yatırımlarla ilgili hazırlanan protokolü imzaladı.

Koçarlı’da gençlik ve spor yatırımlarının devam edeceğini söyleyen Başkan Kaplan, senelerdir hükümet yatırımlarından mahrum kalan Koçarlı’yı her alanda olduğu gibi hem gençliği hem de sporu ile çok daha farklı noktalara taşımaya devam edeceklerini belirtti.
Aydın’a gençlik ve spor alanında yapılacak olan yatırımlarla ilgili Gençlik Spor Bakanlığı’nda düzenlenen toplu protokol törenine katılan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye kazandırılacak 4 adet yeni yatırımla ilgili protokol imzaladı. Koçarlı’ya kazandırılacak olan yatırımlardan ötürü çok mutlu olduklarını belirterek ilçeye hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Kaplan, “Hemşehrilerimize ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Güzel ilçem Koçarlı’ya müjdelerle geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile gerçekleştirdikleri protokolle Koçarlı’ya yapılacak 250 seyirci kapasiteli spor salonu, Tip Gençlik Merkezi, 20x40 ebatlarında 4 adet halı saha, soyunma odası, basketbol sahası ve çevre düzenlemesi projelerini imzaladıklarını söyleyen Başkan Kaplan, “Koçarlımıza gençlik ve spor alanında yapılacak olan yatırımlarla ilgili Gençlik Spor Bakanlığı’nda düzenlenen toplu protokol törenine katıldık. Koçarlı’mızı her alanda olduğu gibi hem gençliği ile hem de sporu ile çok daha farklı noktalara taşımaya devam edeceğiz. Ayrıca belediyemiz tarafından ilçemize kapalı olimpik yüzme havuzu da kazandırıyoruz. Tüm bu yatırımların ilçemizde hayata geçmesi noktasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’na, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve AK Parti Aydın İl Başkanımız Ömer Özmen’e çok teşekkür ediyorum. Koçarlımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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