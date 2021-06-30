Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi (2)

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PARTİSİNE KATILAN 5 KİŞİYE ROZET TAKTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'deki temaslarının ardından Aydın'ın Nazilli ilçesine geçti. İnce, CHP'den istifa edip partisine katılan 5 kişiye rozet taktı. Ziyareti sırasında esnafla buluşup partisine katılanlara rozet taktı. Denizli ziyareti sonrası Memleket Partisi Aydın Binası açılısına giden İnce, Nazilli'ye uğradı. Nazilli istasyon meydanında partililer, il ve ilçe yöneticileri tarafından karşılanan Muharrem İnce, yanındakilerle birlikte Uzun Çarşı'ya geçerek esnafı ziyaret etti, dertlerini dinleyip partisi hakkında bilgi verdi. İnce, "Kimsenin yaşam şekline karışmadan, ırk, din, dil ayırmadan herkesi çatımız altında toplanmaya davet ediyorum. Bu memleketi düzlüğe çıkaracağız. Bu memleketi hep beraber yöneteceğiz" dedi. Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2021-06-30 20:33:21



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