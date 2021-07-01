Söke’de mobil aşı hizmeti devam ediyor

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından mobil aşı hizmeti devam ediyor. Söke Belediye meydanına kurulan aşı istasyonunda vatandaşlar randevu oluşturmadan aşılarını oldu.

Söke’de daha önce AVM’de başlatılan mobil aşı istasyonu bu kez ilçe meydanına taşınırken; aşı istasyonunda sırası gelen vatandaşlar randevusuz olarak korona virüs aşılarını oldu. İl Sağlık Müdürlüğü protokolüne uygun olarak gerçekleştirilen aşılamadan vatandaşlar çok memnun kaldı. Yetkililer vatandaşların rahat ve kolay bir şekilde aşı olabilmesi için tüm imkanları sağladıklarını belirtti.

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