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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazillili LGS Türkiye Birincisine protokolden ödül

İHA

Nazillili LGS Türkiye Birincisine protokolden ödül

Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girmeyi başaran Özel bir okulun öğrencisi Emre Berat Keser, İl ve ilçe Protokolü tarafından ödüllendirildi.

Emre Berat Keser, 90 soruya da doğru cevap vererek LGS’de büyük bir başarıya imza attı. İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve öğrenci velileri çeşitli hediyelerle öğrenciyi onurlandırdı.
Kendisine sorulan soruları yanıtlayan başarılı öğrenci Emre Berat Keser, “Emeklerimin karşılığını gördüğüm için mutluyum. Çok güzel yerlere geleceğimi düşünüyorum. Benden sonraki kuşaklara örnek olacak bir başarı. Küçüklükten beri astronomi ve uzay bilimlerine hep ilgim vardı. Gelecekte bu yolda bir adım atacağımı düşünüyorum” dedi.
Başarılı öğrenciyi tebrik eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Aydın eğitimde marka şehir, ancak bir ara yaşanan duraklamanın ardından son 2 senedir yeniden çıkışa geçti. Son 2 yılda tüm paydaşlarla birlikte var gücümüzle çalışarak tekrar eski günlerimize kavuşmaya başladık. Geçen yıl, 9 yıl aradan sonra YKS’de Türkiye 1’incisi ve 2’ncisi çıkardık. Bu yıl LGS’de 36 il arasında birinci olduk. Bizlere bu mutluluğu yaşatan öğrencimiz, ailesi, öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Bu burada kalmayacak artarak devam edecek. Bizi izlemeye devam edin” dedi.
Nazilli’de 41 öğrencinin yüzde 1’lik dilimde olduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, “İlçe genelinde 41 öğrencimiz yüzde birlik dilime girmeyi başardı. Nazilli Fen Lise’miz Türkiye birincisi oldu. Meslek liselerimiz fabrika gibi çalışıyor. Hem akademik hem de sanatsal anlamda çalışmalarımız artarak sürüyor” dedi.

Türkiye şampiyonu Emre Keser’e saat hediye eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bugüne kadar zamanını hem çalışırken hem de sınavda en iyi şekilde kullandın. Bundan sonra daha çok zamana ihtiyacın olacak. Nazilli’mizin temsilinde verdiğin katkılardan dolayı hem kurumumuza hem ailene hem de değerli hocalarımıza ve sana çok teşekkür ediyorum. Sayın kaymakamımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencimiz ve öğrencilerimiz; ne zaman bir isteğiniz olursa kapımız her zaman açık. Nazilli’deki gençlere de örnek olduğun için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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