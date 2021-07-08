Duyarsız sürücüler, yayaları mağdur ediyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde duyarsız sürücülerin yanlış araç park etmesi sonucunda geçişi zorlaşan sokak ve apartman girişlerinin yanı sıra yayalar da mağdur ediliyor.



Aydın genelinde gün geçtikçe artan araç sayısı ile birlikte otopark ve trafik sıkışıklığı sorunlarında da artış yaşanmaya devam ederken, duyarsız sürücülerin gelişigüzel araç park etmeleriyle birlikte yayalar da mağduriyet yaşıyor. Efeler’in en işlek mahallelerinden olan Kurtuluş Mahallesi’nde de iki sokağın kesişimine araçlarını park eden duyarsız sürücüler, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sokağın diğer tarafında geçmek isteyen bazı vatandaşlar uygun bir boşluk bulabilmek için yollarını değiştirirken kimi vatandaşlar da zar zor iki araç arasından geçmeye çalıştı. Yaşanan durumdan şikayetçi olan yayalar yetkililerden yardım isteyerek “Maalesef bazı duyarsız sürücülerin araçlarını yanlış park etmeleri sonucu bizler mağdur oluyoruz. Yine de bir şekilde bizler geçiş yapabiliyoruz ama bir engelli vatandaşımız evine gitmek istese buradan geçemeyecek. Ya yolunu değiştirecek ya da aracın oradan çekilmesini bekleyecek. Bu bölgede yaşanan yoğunluktan dolayı her yerde araçlar park edilmiş durumda. Biz yayaların kullanacağı kaldırımlara araç park edildiği için yoldan yürümek zorunda kalıyoruz. Bu seferde seyir halindeki araç sürücülerinin tacizi ile karşılaşıyoruz. Bu sorunun önüne geçilmesi gerekiyor. Biz yayalar ne yolda yürüyebiliyoruz ne de kaldırımda” diyerek özellikle araç sürücülerinin daha dikkatli olmalarını istediler.

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