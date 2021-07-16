Büyükşehir'in 'Askıda Su Faturası' kampanyası devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar arasındaki dayanışmayı büyütmek için 'askıda su faturası' kampanyasını devam ettiriyor. Pandemi sürecinde başlatılan kampanyayla alan elin veren eli görmediği bir sistem ortaya çıkarılarak ve binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın su faturası ödendi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'askıda su faturası" kampanyasını sürdürüyor. Vatandaşlar arasındaki yardımlaşmanın artması için başlatılan kampanya hakkında konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kurban Bayramı öncesinde de hayırsever vatandaşlarla faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımız arasında bir köprü olmak istedik. Pandemi sürecinde vatandaşlarımız arasında sağladığımız dayanışmayla binlerce fatura ödenmişti. Kurban Bayramı öncesinde hayırsever vatandaşlarımızı faturalarını ödemekte zorlanan ailelerle dayanışmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.



Sistemde sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı'nca tespit edilen abonelerin faturalarının yer aldığı ve hayırsever vatandaşların da diledikleri faturayı ödeyebildikleri uygulama aynı şekilde devam ettirilecek.



Sistem nasıl çalışıyor?

https://eaboneislemleri.aydinaski.gov.tr/fatura linki üzerinden yapılan imecede, 'fatura bırak' ve 'fatura al' şeklinde iki seçenek yer alıyor. Daha önceden Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı'nca tespit edilen aboneler faturalarını bırakabiliyor. Ayrıca sisteme kayıtlı olmayan ve fatura bırakmak isteyen vatandaşlar da 444 13 40 numaralı telefondan kayıt yaptırabiliyor. Fatura ödemek isteyenlerse siteye girerek 'fatura al' seçeneğini seçerek bu yardımlaşma kampanyasına katılıyor.

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