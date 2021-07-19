Aydın’da 3,9 büyüklüğünde deprem

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Aydın’ın Efeler ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, yerin 10.68 kilometre derinliğinde saat 16.13’de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Efeler ilçesi ve Aydın’ın doğu ilçelerinde hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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